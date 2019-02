O FC Porto somou hoje a segunda vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Tondela, por 3-0, e vai manter a liderança na 23.ª jornada, antes do clássico com o Benfica.

FC Porto vence em Tondela e recebe Benfica na liderança da I Liga

O FC Porto somou hoje a segunda vitória seguida na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na visita ao Tondela, por 3-0, e vai manter a liderança na 23.ª jornada, antes do clássico com o Benfica.

O central Pepe, cujo último golo no campeonato português, frente ao Benfica, datava de 01 de abril 2007, inaugurou o marcador aos 11 minutos. O médio espanhol Óliver Torres fez o segundo, aos 52, e o mexicano Herrera fechou a contagem, aos 74, em novo triunfo dos 'dragões' depois de dois empates consecutivos.

A uma semana do clássico com o Benfica, no Dragão, o campeão nacional passou somar 57 pontos, mais quatro do que os 'encarnados', que recebem o Desportivo de Chaves na segunda-feira. O Tondela, 11.º classificado, encaixou a segunda derrota seguida, e mantém os 23 pontos, somente dois acima da zona de despromoção.

