FC Porto vence em Tondela e está mais perto do título

Lusa O FC Porto venceu na visita ao Tondela, por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está cada vez mais perto de conquistar o título.

Os ‘dragões’, que somaram a quarta vitória consecutiva no campeonato, marcaram por intermédio de Danilo, aos 47 minutos, Marega, aos 64, e Fábio Vieira, aos 90+5, de grande penalidade, enquanto para o Tondela marcou Ronan, aos 77, também de penálti.



Com esta vitória o FC Porto aumenta para nove pontos a diferença para o Benfica, que joga hoje com o Famalicão, e pode sagrar-se já campeão, mas apenas se os ‘encarnados’ perderem, enquanto o Tondela, que não vence há cinco jogos, está em 15.º, com 30 pontos, três acima da zona de despromoção.

