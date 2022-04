O FC Porto venceu este domingo na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, e repôs a vantagem em relação ao Sporting, batendo o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato.

FC Porto vence em Guimarães e bate recorde de jogos sem perder no campeonato

Lusa O FC Porto venceu este domingo na visita ao Vitória de Guimarães por 1-0, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, e repôs a vantagem em relação ao Sporting, batendo o recorde de jogos consecutivos sem perder no campeonato.

Em Guimarães, o avançado iraniano Mehdi Taremi marcou o único golo da partida, aos 36 minutos, de penálti, desperdiçando depois, aos 62, novo castigo máximo, num jogo em que os vimaranenses terminaram reduzidos a 10, devido a expulsão do colombiano Oscar Estupiñán, aos 80.



Com este triunfo, o FC Porto lidera com 79 pontos e repôs a vantagem de seis pontos em relação ao Sporting, num jogo em que bateu o recorde de jogos consecutivo sem perder na I Liga, ao chegar ao 57.º, enquanto o Vitória de Guimarães é sexto, com 39 pontos.

