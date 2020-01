Equipa de Sérgio Conceição mantém-se a quatro pontos do líder Benfica ao fim de 15 jornadas.

Desporto 4

FC Porto vence e acaba jejum de 11 anos em Alvalade

Paula SANTOS FERREIRA Equipa de Sérgio Conceição mantém-se a quatro pontos do líder Benfica ao fim de 15 jornadas.

O FC Porto conseguiu manter os quatro pontos de desvantagem para o líder Benfica, ao triunfar na deslocação a Alvalade frente ao Sporting, por 2-1, em partida a contar para a 15.ª jornada da Liga portuguesa. Os dragões somam agora 38 pontos, mais 12 que o seu adversário de hoje.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. LUSA LUSA LUSA LUSA

Num terreno onde não vencia há 11 anos, a equipa de Sérgio Conceição adiantou-se cedo no marcador (6'), quando Marega fugiu à marcação da defesa leonina e bateu o aniversariante guarda-redes sportinguista, Luís Maximiano. O conjunto de Silas chegou ao empate em cima do intervalo, num pontapé fulgurante do argentino Acuña sem hipóteses para o compatriota Marchesín (44').



Motivados, os homens da casa entraram melhor no segundo tempo e tiveram várias ocasiões para se adiantarem no marcador, incluindo um remate de Vietto ao poste. Como quem não marca acaba por sofrer, o FC Porto chegou à vitória na sequência de um canto e nova desatenção da defesa da casa, que permitiu a Tiquinho Soares cabecear à vontade (73') para o 1-2 final.