FC Porto vence Braga e segue líder, Benfica persegue rivais

Lusa O resumo da 14.ª ronda da I Liga portuguesa que termina esta segunda-feira com a receção do 10.º classificado Arouca ao 'aflito' Vizela.

O FC Porto venceu no domingo em casa o Sporting de Braga, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com um golo solitário de Luis Díaz, e manteve a liderança, enquanto o Benfica venceu em Famalicão (4-1).

Aos 22 minutos, o extremo colombiano picou a bola por cima do guarda-redes brasileiro Matheus, após ser desmarcado por um passe longo do compatriota Uribe, e resolveu o jogo ‘grande’ da ronda.

O tento é o 11.º desta época no campeonato, permitindo-lhe continuar no topo da tabela de melhores marcadores, ainda que agora tenha companhia, dado o ‘hat trick’ do uruguaio Darwin Núñez em Famalicão.

O jogo no Dragão permite à equipa orientada por Sérgio Conceição seguir na frente, depois de ter sido pressionada pela vitória do Sporting no sábado, por 2-0, com o Boavista. Os dois rivais lideram com 38 pontos.

O Sporting de Braga, por sua vez, ficou mais longe do trio da frente, seguindo em quarto com 25 pontos, já a nove do Benfica, que é terceiro e ocupa o último posto de acesso à Liga dos Campeões.

No Minho, o Benfica venceu por 4-1 e deu o melhor seguimento ao apuramento na 'Champions' ao regressar às vitórias no campeonato, após perder em casa o dérbi com os 'leões' (3-1) na ronda anterior. O uruguaio Darwin Núñez marcou três golos, aos seis, 14 e 56 minutos, sempre a passe do internacional português Rafa.

O extremo luso também marcou, aos 46 minutos, e o melhor que os locais conseguiram fazer foi um tento de Bruno Rodrigues, aos 25, então tendo enviado o jogo para intervalo com alguma incógnita quanto ao resultado final.

A equipa de Ivo Vieira não conseguiu reagir ao 3-1, pouco depois da partida ser reatada, e segue em 14.º, com 10 pontos, tendo somado o terceiro desaire seguido.

Antes, duas vitórias por 1-0 permitiram a Estoril Praia e Portimonense continuarem na corrida pelo acesso às competições europeias, com os canarinhos a vencerem em casa do lanterna-vermelha Belenenses SAD.

Um golo solitário de Rui Fonte, aos 43 minutos, pôs fim a quatro jogos sem ganhar para o campeonato, colocando a equipa nos 24 pontos, segurando a quinta posição.

O Belenenses SAD, por sua vez, perdeu pela terceira ocasião consecutiva, depois de um surto de covid-19 ter adiado a última ronda, contra o Vizela, segue em 18.º e último, com oito pontos.

À mesma hora, em Moreira de Cónegos, o Portimonense segurou o sexto lugar ao vencer o ‘aflito’ Moreirense já ao cair do pano, graças a Aylton Boa Morte, que aos 87 minutos selou o quinto triunfo fora de portas dos algarvios.

Na classificação, a equipa de Portimão passou a somar 23 pontos, enquanto os minhotos, que têm um encontro em atraso, mantiveram-se com nove, no 17.º lugar, apenas à frente do Belenenses SAD.

A 14.ª ronda da I Liga termina na segunda-feira com a receção do 10.º classificado Arouca ao 'aflito' Vizela, pelas 20:15.

