FC Porto vence Benfica por 3-0 e avança para os quartos de final da Taça de Portugal

Lusa O FC Porto venceu na receção ao Benfica por 3-0, com golos na primeira parte e a jogar a segunda em inferioridade numérica.

O brasileiro Evanilson, que foi expulso por acumulação de cartões amarelos aos 45+2, marcou dois dos golos dos 'dragões', no primeiro minuto e aos 30, tendo Vitor Ferreira assinado o segundo golo 'azul e branco', aos sete minutos, enquanto Otamendi também deixou as 'águias' com 10 jogadores, já no período de descontos.

Num clássico sem os treinadores principais no banco de suplentes, devido aos castigos de Sérgio Conceição e Jorge Jesus, o FC Porto afastou o Benfica pela sexta vez em 18 eliminatórias da Taça, assegurando uma vaga nos quartos de final, a disputar entre 11 e 13 de janeiro de 2022.

Tondela, Portimonense, Sporting, Vizela e FC Porto, da II Liga, Mafra e Rio Ave, da II Liga, e Leça, do Campeonato de Portugal, são as equipas que vão disputar esta fase da prova, cujo sorteio está marcado para segunda-feira.

