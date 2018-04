Golo de Herrera, num remate desferido de fora da área à beira do fim, deixa os portistas mais perto do título com dois pontos de vantagem sobre os tetracampeões. Sporting ganhou ao Belenenses no Restelo (4-3).

Desporto 2 min.

FC Porto vence Benfica na Luz e assume a liderança

Golo de Herrera, num remate desferido de fora da área à beira do fim, deixa os portistas mais perto do título com dois pontos de vantagem sobre os tetracampeões. Sporting ganhou ao Belenenses no Restelo (4-3).

Sérgio Conceição prometera e cumpriu: o FC Porto foi à Luz com a ambição de conquistar os três pontos e reassumir o comando da Liga portuguesa e um remate do mexicano Herrera, quando o relógio marcava 90 minutos, valeu a vitória frente ao Benfica, na Luz, em jogo da 30ª jornada. Agora, a quatro rondas do fim, os portistas dispõem de dois pontos de vantagem sobre o rival direto.

Com Jonas ausente por lesão, o desafio começou muito equilibrado, embora os benfiquistas dispusessem das melhores ocasiões até ao intervalo: Rafa acertou na parte exterior do poste esquerdo com Casillas a controlar (20 m), Cervi atirou para defesa do guardião espanhol (23 m) que também se opôs quando Pizzi lhe surgiu pela frente sozinho na área, a passe de Jiménez (45 m). Pouco depois, Marega ainda desperdiçou boa possibilidade, atirando ao lado a centro de Ricardo. Ainda assim, fora o melhor período do Benfica que, no segundo tempo, iria ser dominado pelo adversário.

Após o intervalo, a equipa portista surgiu logo mais ameaçadora e só Bruno Varela travou uma boa ocasião de Marega (49 m). Aos 66 minutos, Brahimi, dispondo de bastante espaço, falhou por um triz um golo típico, quando rematou em arco e fez a bola rasar o poste esquerdo. Rui Vitória agiu, retirou primeiro Rafa e fez entrar Sálvio (66 m), enquanto Sérgio Conceição iria trocar Sérgio Oliveira por Óliver Torres (74 m) e o técnico benfiquista trocava Cervi por Samaris.

Mais agressivo e quase sempre mais rápido sobre a bola, o FC Porto assumia o controlo do jogo e procurava o golo. Conceição rendeu Otávio por Corona (80 m) e Soares por Aboubakar (83 m), tornando-se cada vez mais ameaçador junto da baliza de Bruno Varela. Vitória ainda substituiu Pizzi por Seferovic (87 m) e, três minutos depois, aproveitando corte incompleto de Grimaldo, Herrera rematou forte de fora da área, estabelecendo o resultado final.

Entretanto, no penúltimo jogo da jornada, o Sporting foi vencer o Belenenses ao Restelo por 4-3 com golos de Bas Dost (12 m), Gelson (16 m), Acuña (41 m) e Bruno Fernandes (80 m, gp) para os sportinguistas e Yebda (8 m, gp), Licá 65 m) e Fredy (70 m) para os azuis.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.