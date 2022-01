É a 13ª vitória consecutiva dos portistas que continuam isolados na liderança do campeonato. Veja as imagens do jogo.

Desporto 14

Liga Portuguesa

FC Porto vence Belenenses SAD com ‘hat trick’ de Evanilson

Redação É a 13ª vitória consecutiva dos portistas que continuam isolados na liderança do campeonato. Veja as imagens do jogo.

O líder FC Porto conseguiu hoje a 13.ª vitória consecutiva na I Liga de futebol ao triunfar na visita ao Belenenses SAD, por 4-1, com o avançado brasileiro Evanilson a apontar um ‘hat trick’.



"Fico muito feliz em receber este prémio da Liga, estou muito feliz", declarou Evanilson no final da partida por ter sido eleito o melhor do jogo". Para o FC Porto esta é a 13ª vitória consecutiva, e para o avançado brasileiro "a equipa está de parabéns e é o fruto do trabalho da nossa equipa".

Sporting regressa aos triunfos em Vizela Com esta vitória, o Sporting aumentou a vantagem em relação ao Benfica, que é terceiro na tabela.

No Estádio Nacional, o Belenenses SAD adiantou-se no marcador com um golo de Camará, aos 13, mas depois da expulsão de Sithole, aos 31, que deixou a equipa da casa com menos um, o FC Porto deu a volta ao resultado com três golos de Evanilson, aos 34, 58 e 64, e um do iraniano Taremi, aos 84.

14 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Com esta vitória, os ‘dragões’ continuam na liderança do campeonato com 50 pontos, com mais três do que o Sporting e nove que o Benfica, enquanto o Belenenses SAD é 18.º e último com apenas 11.

Com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.