FC Porto vence Belenenses e mantém Benfica a cinco pontos

Álvaro Cruz O FC Porto recebeu e venceu esta noite o Belenenses por 3-0, no estádio do Dragão, no fecho da jornada 19 da Liga portuguesa de futebol.

Os portistas inauguraram o marcador por intermédio de Brahimi, aos seis minutos, e antes da meia-hora da primeira parte, Militão aumentou para 2-0, aos 29 minutos, resultado com que se atingiu o intervalo.



Na segunda parte, os azuis e brancos continuaram a dominar o encontro e chegaram ao 3-0 aos 71 por Tiquinho Soares, que selou o resultado final.

O Belenenses terminou a partida reduzido a dez unidades, por expulsão de Gonçalo Silva.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 49 pontos e mantém os cinco pontos de diferença para o Benfica, que é segundo classificado. O Belenenses ocupa o sétimo posto com 29 unidades conquistadas.

