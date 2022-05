Milhares de adeptos saíram à rua para a festa antecipada do 30.º campeonato do FC Porto, que venceu na Luz por 1-0.

FC Porto. Veja as imagens dos festejos do título

Ainda o marcador assinalava 0-0 no estádio da Luz e já a Avenida dos Aliados se forrava a azul e branco com a alegria dos adeptos do FC Porto, já que os dragões procuravam acertar as contas do título com um empate ou uma vitória.

FC Porto campeão pela 30.ª vez Golo do improvável Zaidu aos 90'+4 garante vitória vs Benfica por 1:0 e festa rija na Luz.

Mas, aos 90'+4, um golo do lateral nigeriano Zaidu garantiu a festa antecipada do título, a uma jornada do final do campeonato. Tal como em 2011, os festejos do FC Porto começaram no relvado do rival e logo invadiram as ruas da Invicta.

A multidão que encheu os Aliados ao início da noite dirigiu-se, depois, para as imediações do Estádio do Dragão para esperar o autocarro da equipa. Já passava das 2h quando o autocarro dos azuis e brancos foi recebido com euforia por milhares de adeptos. Veja as imagens dos festejos portistas abaixo.

