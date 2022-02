Com este triunfo os dragões passam a somar 63 pontos na liderança, mais seis do que o Sporting e 12 do que o Benfica.

Desporto 2 min.

Liga portuguesa

FC Porto supera 'fantasmas' de Moreira de Cónegos e mantém-se firme

Lusa Com este triunfo os dragões passam a somar 63 pontos na liderança, mais seis do que o Sporting e 12 do que o Benfica.

O FC Porto, com um triunfo tangencial em casa do Moreirense (1-0), manteve hoje os seis pontos de vantagem na liderança da I Liga portuguesa de futebol sobre o Sporting, que derrotou o Estoril Praia (3-0), em Alvalade.

Em casa do 17.º e penúltimo classificado, que apenas venceu um dos últimos seis jogos, o FC Porto venceu com um golo de Evanilson, aos 40 minutos, após assistência de Mehdi Taremi, mas somou uma mão cheia de oportunidades desperdiçadas.

Para este encontro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não pode contar com o central Pepe e o guarda-redes Marchesín, castigados depois do clássico com o Sporting (2-2), no Dragão.

Com o decorrer do jogo, que terminou com ambas as equipas reduzidas a 10 elementos, após as expulsões do 'dragão' Grujic (79) e do 'cónego' Steven Vitória (84), o Moreirense 'cresceu' e provocou calafrios ao líder com um remate de André Luís ao poste.

Com este triunfo, alcançado após a vitória na primeira mão do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa sobre a Lazio, o FC Porto passa a somar 63 pontos na liderança, mais seis do que o Sporting e 12 do que o Benfica.

O Moreirense mantém-se na 17.ª e penúltima posição, com 19 pontos, com quatro de vantagem sobre o lanterna-vermelha Belenenses SAD, que no sábado perdeu por 2-0 em casa do Gil Vicente.

Sporting vence Estoril Praia e fica provisoriamente a três pontos do FC Porto O Sporting passa agora a ter 57 pontos enquanto o Estoril Praia permanece na sétima posição, com 30 pontos.

O Sporting, que também não pôde contar com os castigados Coates, Palhinha e Tabata, expulsos no clássico, e Ricardo Esgaio, que completou uma série de cinco amarelos, entrou em campo primeiro do que o FC Porto e com o triunfo por 3-0 sobre o Estoril Praia pressionou os ‘dragões’.

Pedro Gonçalves (40 minutos), Matheus Reis (76) e Pablo Sarabia (81) marcaram os golos dos 'leões', que jogaram em superioridade numérica desde os 64 minutos, por expulsão de Raul Silva.

O Sporting passa agora a somar 57 pontos, a seis do líder FC Porto, e com mais seis do que o Benfica, terceiro, que na sexta-feira empatou a 2-2 em casa do Boavista, enquanto o Estoril Praia permanece na sétima posição, com 30 pontos.

Benfica desperdiça vantagem de dois golos e empata com Boavista O Benfica segue na terceira posição, com 51 pontos, a três do Sporting e a nove do líder FC Porto.

O Sporting de Braga venceu por 1-0 em casa do Tondela, com um golo do capitão Ricardo Horta, aos 57 minutos, e passou a somar 44 pontos no quarto lugar, mais quatro do que o perseguidor Gil Vicente.

O Tondela, que somou a terceira derrota consecutiva no campeonato, tem 20 pontos e ocupa o 16.º lugar, de acesso ao 'play-off' de manutenção.

O Famalicão venceu por 1-0 na visita ao Marítimo, com um golo de Banza, logo aos sete minutos, e com a segunda vitória consecutiva afastou-se da zona de despromoção da prova. A formação minhota ocupa agora o 12.º lugar, com 23 pontos, em igualdade com o Vizela, que é 13.º.

Já o Marítimo, que desperdiçou uma grande penalidade por Joel Tagueu, aos 45+1 minutos, e ficou reduzido a 10 elementos aos 45+5, por expulsão de Cláudio Winck, falhou a subida ao sexto lugar e continua em oitavo, com 28 pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.