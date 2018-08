A vitória portista só foi conseguida de penálti e aos 96 minutos de jogo.

FC Porto sofre para vencer o Belenenses

Sérgio Conceição repetiu a equipa que tinha alinhado de início na primeira jornada e goleado o Desportivo de Chaves. Inicialmente as coisas pareciam correr bem, ganhando os campeões nacionais uma vantagem de dois golos frente à equipa da casa, treinada por Silas. O jovem Diogo Leite inaugurou o marcador aos 26’, correspondendo de cabeça a um livre batido por Alex Telles no lado esquerdo do ataque do FC Porto. A vantagem portista aumentou quando ainda não tinha decorrido meio minuto da segunda parte: Dálcio Gomes passou mal a bola que foi parar a Otávio. O brasileiro contornou o guarda-redes e atirou para o 0-2.



Apesar disso o Belenenses não desistiu e conseguiu empatar. E foi o mesmo Dálcio Gomes que esteve na origem do golo, desta vez do Belenenses. Após receber indicações do videoárbitro, Carlos Xistra assinalou penálti, por causa de um remate de Dálcio Gomes que tocou no braço de Diogo Leite. Fredy não desperdiçou a ocasião (55’). O FC Porto tinha perdido a iniciativa no jogo, aos 83’. Fredy surgiu na área pela direita, cruzou para o lado oposto onde surgiu Keita a empurrar de cabeça. Casillas ainda tocou na bola mas não conseguiu evitar o 2-2.

Os campeões nacionais corriam o risco de perder pontos, mas já no período de compensação, passavam seis minutos dos 90 regulamentares, aconteceu o milagre. Um remate de Herrera tocou no braço de Henrique Almeida e Carlos Xistra, após mais uma consulta às imagens do videoárbitro, assinalou grande penalidade. Frente a Muriel, Alex Telles não desperdiçou. FC Porto sai da visita ao Belenenses com uma vitória suada por três bolas contra duas.