FC Porto reforça liderança, Sporting derrotado em Tondela

O FC Porto reforçou esta segunda-feira a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar o Nacional, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada, e igualou o recorde de 18 vitórias consecutivas em todas provas numa época. Os 'leões' perderam em Tondela e cairam para o quarto lugar

No Estádio do Dragão, no Porto, o campeão nacional venceu com golos de Brahimi (32 e 57 minutos) e Soares (38), enquanto Róchez marcou o tento da equipa madeirense (40), insuficiente para evitar o nono triunfo consecutivo dos 'azuis e brancos' no campeonato.

O FC Porto, que igualou a série de 18 vitórias conseguida pelo Benfica na época 2010/11 nas diversas competições, passou a somar 42 pontos, mais seis do que o Sporting de Braga e mais sete do que o Benfica, enquanto o Sporting, derrotado hoje em Tondela (2-1), caiu para quarto, com 34, antes de receber os 'dragões' no sábado, na próxima jornada.

Nani e o Sporting voltaram a perder, desta vez em Tondela. Foto: LUSA

O Sporting sofreu a segunda derrota nos últimos três jogos na I Liga portuguesa de futebol, ao perder no terreno do Tondela, por 2-1, e caiu para o quarto lugar à passagem da 16.ª jornada.

No Estádio João Cardoso, em Tondela, a equipa local inaugurou o marcador aos cinco minutos, por Juan Delgado, e ampliou a diferença, por Tomané, aos 74, já depois de a expulsão de Jaquité ter deixado os beirões reduzidos a 10. Mathieu marcou o golo dos ‘leões’, aos 76.

Batido em Guimarães (1-0) na 14.ª jornada, o Sporting desceu de segundo para quarto, com 34 pontos, e foi ultrapassado por Sporting de Braga (36) e Benfica (35), enquanto FC Porto, com 39, recebe ainda hoje o Nacional e pode consolidar a liderança.

Com quarta vitória seguida – terceira no campeonato -, o Tondela subiu ao 12.º lugar, com 18 pontos, seis acima da zona de despromoção.

