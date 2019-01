O campeão FC Porto reforçou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no reduto do Desportivo das Aves, no fecho da 15.ª jornada da prova.

FC Porto reforça liderança da I Liga com triunfo nas Aves

O campeão FC Porto reforçou hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no reduto do Desportivo das Aves, no fecho da 15.ª jornada da prova.

Um golo do central brasileiro Éder Militão, aos 25 minutos, selou o 17.º triunfo consecutivo em todas as provas e oitavo no campeonato do conjunto comandado por Sérgio Conceição, após o desaire por 1-0 com o Benfica, na Luz, em 07 de outubro.

Na classificação, o FC Porto passou a somar mais cinco pontos do que o segundo classificado, agora o Sporting, que venceu hoje em casa o Belenenses por 2-1 e ultrapassou o Benfica, derrotado por 2-0 em Portimão, na quarta-feira. O Aves é 15.º, com 11 pontos.

'Leões' venceram o Belenenses e subiram ao segundo lugar. Foto: LUSA

Também hoje, o Sporting ascendeu hoje ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassando o Benfica, ao vencer em casa o Belenenses por 2-1, em encontro da 15.ª jornada.

Bruno Gaspar, aos 57 minutos, e Miguel Luís, aos 80, selaram o triunfo dos ‘leões’, que se mantiveram como a única equipa só com vitórias caseiras, enquanto Fredy marcou, aos 90, o tento dos ‘azuis’, derrotados fora pela primeira vez.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.