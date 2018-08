Portistas cederam por 2-3, desperdiçando vantagem de dois golos.

FC Porto perde no Dragão com o Vitória de Guimarães

À 3ª jornada, o FC Porto perdeu excelente oportunidade para se isolar no comando da Liga portuguesa ao sofrer derrota em casa com o Vitória de Guimarães (2-3), depois de ter dois golos de vantagem, numa partida realizada no Estádio do Dragão perante cerca de 47 mil espectadores.

Apesar do triunfo, os portistas não deixaram de sentir dificuldades enquanto o guarda-redes Douglas foi brilhando. Porém, a equipa de Sérgio Conceição assumiu o controlo do encontro, mas demorando até aos 37 minutos na construção da vantagem: André Pereira tabelou com Brahimi e o internacional argelino atirou de forma imparável para o 1-0. Insistindo em dominar, os visitados iriam ampliar a vantagem a dois minutos do intervalo quando André Pereira cabeceou a centro de Alex Telles. Logo a seguir, contudo, os vimaranenses estiveram à beira de marcar, num remate de André André que passou muito perto da baliza de Casillas.

Ao intervalo, ao mesmo tempo que a equipa de ciclismo W52 FC Porto era homenageada pelas vitórias individual com Raúl Alarcón e coletiva na Volta a Portugal, a Sport TV informava que o VAR estivera sem funcionar entre os 15 e os 45 minutos. A segunda parte seria de reação dos minhotos, enquanto o FC Porto iria perder Brahimi por lesão (entrou Corona aos 51 minutos) e sofrer um golo de penalty, cometido por Sérgio Oliveira sobre Ola John que entrara a render Tyler Boyd (57 m). Na conversão do penalty, André André reduziu a desvantagem, tendo Conceição aproveitado a pausa para substituir Aboubakar pelo regressado Marega.

Aos 72 minutos, Corona lesionou-se e teve de sair, rendido por Óliver Torres. E, quando os portistas tornavam a pressionar para chegar ao terceiro golo, foram os pupilos de Luís Castro que concretizaram a igualdade, aos 76 minutos, num pontapé com força e colocação desferido por Tozé.

Era a segunda vez consecutiva que os portistas desperdiçavam uma vantagem de dois golos (na visita ao Belenenses permitiram o empate e acabaram por vencer com um penalty no fim do período de compensações). E a situação iria piorar quando Davidson, aos 87 minutos, com um poderoso remate no interior da área, completou a reviravolta e deixou a equipa de Guimarães a ganhar por 3-2. Houve ainda cinco minutos de compensações, Douglas voltou a evidenciar-se com excelentes intervenções, numa delas ajudado por um poste, mas já nada impediu a primeira derrota dos campeões nacionais na Liga esta época.

