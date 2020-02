Dragões foram derrotados, em casa, pela formação alemã, por três golos contra um, apontado por Marega aos 65 minutos.

FC Porto perde com Bayer Leverkusen e está fora da Liga Europa

O FC Porto está afastado da Liga Europa, depois de ter perdido a segunda mão dos 16 avos de final da competição, esta quinta-feira, em casa, contra a equipa alemã do Bayer Leverkusen.

Os azuis e brancos perderam no Estádio do Dragão por 3-1, num jogo que era decisivo para os portistas continuarem em competição. Só uma vitória lhes permitiria avançar para os "oitavos" da Liga Europa, após a derrota, por 2-1, na Alemanha.

Depois do resultado negativo na primeira mão, os ‘dragões’ sofreram novo revés, desta vez em casa, graças a Lucas Alario (aos 10 minutos), Demirbay (50) e Havertz (57) que marcaram os golos dos alemães.

Do outro lado, foi Marega quem, aos 65 minutos, anotou o único golo do FC Porto, que acabou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Soares, com vermelho direto, aos 85.