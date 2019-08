O FC Porto oficializou hoje nas redes sociais a contratação do guarda-redes internacional argentino Agustín Marchesín, proveniente dos mexicanos do América, que tinham anunciado a transferência na quarta-feira.

FC Porto oficializa nas redes sociais contratação do guarda-redes Marchesín

O FC Porto oficializou hoje nas redes sociais a contratação do guarda-redes internacional argentino Agustín Marchesín, proveniente dos mexicanos do América, que tinham anunciado a transferência na quarta-feira.

"Bem-vindo Augusto Marchesín", limitou-se a escrever o clube 'azul e branco', em português, inglês e espanhol, numa mensagem acompanhada de uma foto do argentino, de 31 anos, já equipado à FC Porto.

Marchesín, que tem quatro internacionalizações pela Argentina e fez parte dos convocados da seleção terceira classificada na Copa América de 2019, vai discutir um lugar na baliza do FC Porto com o brasileiro Vaná e o português Diogo Costa.

Esta será a primeira experiência de Marchesín na Europa, depois de ter feito grande parte da sua carreira nos argentinos do Lanús, antes de se mudar para o México, onde jogou no Santos Laguna e no América, no qual estava desde 2016/17.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.