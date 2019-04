Uma equipa com sete ciclistas da W52-FC Porto vai participar pela primeira vez, entre os próximos dias 7 e 9 de junho, na 79a edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta.

Desporto 2 min.

FC Porto na Volta ao Luxemburgo a saudar “a comunidade portuguesa”

Uma equipa com sete ciclistas da W52-FC Porto vai participar pela primeira vez, entre os próximos dias 7 e 9 de junho, na 79a edição da Volta ao Luxemburgo em bicicleta.

Nuno Ribeiro, diretor desportivo do ciclismo portista, considera que se trata de “uma prova muito interessante” e também de “uma oportunidade para a equipa estar próxima dos inúmeros adeptos portugueses” que vivem no Grão-Ducado. Será entre 7 e 9 de junho.

Para o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, trata-se de “uma prova muito interessante” e ainda de “uma oportunidade para a equipa estar próxima dos inúmeros adeptos e da vasta comunidade portuguesa” que vive no país. E, embora não esteja ainda definida a composição do grupo, assegura que a presença se fará “com uma equipa competitiva”.

Por outro lado, numa perspetiva de identificação com o traçado da prova, Ribeiro comenta: “Todos os anos sigo essa competição com atenção e percebi que nos interessava participar. Não teremos uma responsabilidade acrescida, mas estaremos envolvidos noutro tipo de provas”, refere.

A presença no Grão-Ducado representa um passo na preparação para a Volta a Portugal, cujas três últimas edições foram ganhas pelos portistas, mas não só, uma vez que haverá outras presenças no plano internacional. “Vamos estar em provas na Turquia, França e China, por exemplo”, sintetiza o diretor desportivo. A equipa ganhou esta época a categoria de Continental Profissional (segundo escalão no plano internacional), tornando-se a primeira portuguesa, desde o Benfica em 2008, com este estatuto.

Em janeiro, os portistas apresentaram a formação para este ano, incluindo seis reforços: os regressados Rafael Reis e Joaquim Silva (ex-Caja Rural, Espanha), mas também Daniel Mestre (ex-Efapel), Edgar Pinto (ex-Vito-Feirense) e os jovens Jorge Magalhães e Francisco Campos, ambos ex-Miranda-Mortágua. Além destes, permanecem Raul Alarcón, vencedor das duas últimas edições da Volta a Portugal, Gustavo Veloso, Rui Vinhas e Ricardo Mestre – todos já vencedores da prova –, Samuel Caldeira, Tiago Ferreira, João Rodrigues, César Fonte, Angel Sánchez e António Carvalho.

No que diz respeito à equipa para esta temporada, Nuno Ribeiro manifesta-se satisfeito. “Tenho a equipa que pretendia, mais homogénea e equilibrada como era nossa vontade, e vamos à procura de concretizar os nossos objetivos”, afirma.

Quanto à concorrência, o dirigente e ex-ciclista não se mostra preocupado, mesmo que desconheça ainda que equipas estrangeiras irá enfrentar na próxima edição da Volta a Portugal. “Em termos nacionais devemos enfrentar as mesmas equipas, mas não sei ainda quais vão ser os adversários estrangeiros. De qualquer forma, vamos manter a mentalidade, concentrar-nos no trabalho que é preciso fazer e procurar o sucesso como até aqui”.

Nesta 79a edição da Volta ao Luxemburgo vão participar 17 equipas. Treze da Continental Pro, segundo escalão da hierarquia mundial, três da Continental, terceiro escalão, e ainda o inovador ’Team Lëztzebuerg’, formação que vai reunir alguns dos melhores ciclistas grão-ducais.



Etapas

5 Junho – Prólogo na cidade do Luxemburgo

6 Junho – 1a etapa: Cidade do Luxemburgo – Bascharage

7 Junho – 2a etapa: Steinfort – Rosport

8 Junho – 3a etapa: Mondorf-les-Bains – Diekirch

9 Junho – 4a etapa: Mersch – Cidade do Luxemburgo





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.