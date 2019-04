O FC Porto qualificou-se na noite de ontem pela 30.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Sporting de Braga, no jogo da segunda mão das meias-finais.

FC Porto na final da Taça de Portugal

O FC Porto qualificou-se na noite de ontem pela 30.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Sporting de Braga, no jogo da segunda mão das meias-finais.

O FC Porto qualificou-se na noite de ontem pela 30.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Sporting de Braga, no jogo da segunda mão das meias-finais.

Vencedores do encontro da primeira mão, por 3-0, os 'dragões' chegaram ao intervalo a perder, devido ao golo marcado por Paulinho, aos 41 minutos, mas Danilo repôs a igualdade, aos 74.

O campeão nacional regressa à final quatro anos depois da última presença, na qual foi batido precisamente pelo Sporting de Braga no desempate por grandes penalidades (4-2, após 2-2 no prolongamento).

O FC Porto, que conquistou o troféu em 16 ocasiões, a última das quais em 2011, fica a aguardar o desfecho do dérbi Sporting-Benfica de quarta-feira para conhecer o seu adversário na final, que se realiza no dia 25 de maio, no Estádio Nacional.

O Braga, que ergueu a Taça de Portugal em 1966 e 2016, procurava a sua sétima presença na final.

As meias-finais completam-se na quarta-feira, com o dérbi lisboeta agendado para as 20:45, no Estádio José Alvalade, ao qual o Benfica chega em vantagem mdepois de ter vencido na Luz por 2-1.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.