Igualdade a um golo na segunda mão das meias finais em Braga não superou a vitória por 3-0 no primeiro encontro.

FC Porto na final da Taça de Portugal

Ao empatar (1-1) na segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, depois de triunfar por 3-0 na primeira mão, o FC Porto é o primeiro finalista da competição, regressando ao jogo decisivo três anos depois da última presença.

Com uma equipa muito modificada em relação ao que é habitual, a equipa de Sérgio Conceição foi muito pressionada desde o início e logo aos três minutos os minhotos deixaram o primeiro aviso quando Wilson Eduardo atirou à barra. Seis minutos mais tarde, os anfitriões queixavam-se de mão de Éder Militão na área portista, mas o árbitro Manuel Mota, depois de consultar o VAR, mandou seguir.

Com um Fabiano trapalhão na baliza, os portistas iriam passar por diversos sustos, um deles aos 11 minutos, pois Ricardo Horta quase aproveitava um deslize do guarda-redes a jogar com os pés. Aos 16 minutos, o Sporting de Braga marcou num autogolo de Felipe, mas o lance foi anulado por indicação do VAR devido a fora de jogo de Ricardo Horta.

Apesar da insistência, à medida que não cumpria o seu objetivo de marcar, a equipa local baixava de ritmo e os visitantes aproveitavam para gerir o encontro. Só já perto do intervalo, outra vez numa falha de Fabiano, o golo na baliza portista esteve próximo, mas Claudemir desperdiçou (36 m). Dois minutos volvidos, Fabiano atrapalhou-se com Éder Militão e o perigo voltou a rondar a baliza. A quatro minutos do intervalo, os bracarenses marcaram mesmo: fuga de Paulinho a Felipe e, depois de se isolar, o avançado picou a bola e inaugurou o marcador.

Depois do intervalo, o Sporting de Braga trouxe novas energias e carregou no acelerador à procura de mais golos, mas foram faltando as oportunidades e as substituições de cada lado também não modificaram o panorama neste aspeto. Até que, num pontapé de canto de Corona, à passagem do minuto 74, Danilo surgiu na área a cabecear sem oposição e obteve o golo do empate.

Com pouco tempo para jogar e a desvantagem na eliminatória reposta, a equipa minhota não teve energia suficiente para retomar o comando das operações, enquanto a formação de Sérgio Conceição estreava Loum, precisamente cedido pelos minhotos até ao final da temporada. Na parte final, o jovem Trincão ainda entrou do lado bracarense e Felipe, vendo o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, foi expulso (88 m).

Esta quarta-feira realiza-se o Sporting-Benfica (21:45), a outra segunda mão das meias finais. No primeiro encontro, os benfiquistas bateram os rivais na Luz por 2-1.

