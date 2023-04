Uribe e Taremi dão a volta ao Benfica (2:1) e reduzem a distância para sete pontos e sete jornadas do fim

FC Porto. Mais um golpe de teatro na Luz

Rui Miguel Tovar Uribe e Taremi dão a volta ao Benfica (2:1) e reduzem a distância para sete pontos e sete jornadas do fim

Quatro, nove. Na história da nova Luz, estreada em 2003, o FC Porto aumenta a superioridade sobre o Benfica com nove vitórias contra quatro derrotas e diminui para sete o número de pontos em relação ao líder da 1.ª divisão, a sete jornadas do fim.

O campeonato ganha outro élan, por força da superioridade do FC Porto na Luz. De forma inexplicável, com dez pontos à maior e a ganhar por 1:0 desde os 10 minutos, o Benfica deixa-se ultrapassar em casa. Freud explica? Nem ele. A verdade é que o FC Porto dá a volta ao marcador sem fazer um jogo por aí além, só o essencial. Pim pam pum, toma lá 2:1.

O ambiente é do melhor, sexta-feira santa, estádio cheio e sol radioso. O Benfica entra com a equipa de sempre e David Neres no banco. O FC Porto recupera Diogo Costa mais Pepe e, pela primeira vez desde Outubro 2021 (Sintrense, em Massamá, para a Taça de Portugal), apresenta os laterais Manafá e Wendell no mesmo onze a jogar fora do Dragão.

O Benfica entra melhor. No papel, pelo menos. E sem ter pisado ainda a área do FC Porto, sai à frente com um autogolo de Diogo Costa, após um cruzamento de Bah na direita e cabeceamento de Gonçalo Ramos na cara de Pepe. A bola embate na trave e toca nas costas do guarda-redes portista. Sem saber ler nem escrever, aí está o 1:0 e desata a euforia na Luz – a segunda da tarde, a seguir à do hino de Luís Piçarra.

O FC Porto, agora a 13 pontos do líder, reorganiza-se. As linhas sobem e asfixiam o Benfica. Desparecem os laterais, desaparece o meio-campo, desaparece o ataque. Pura e simplesmente, o Benfica não existe. E, atenção, joga em casa e está a ganhar 1:0. Verdade seja dita, o FC Porto também não ataca a baliza de Vlachodimos. É mais o controlo do meio-campo a ditar a sua lei.

Perto do intervalo, uma bela jogada pela direita dá o empate. Pepê dá de peito para trás e Uribe surge a antecipar-se a Eustáquio para o remate cruzado vitorioso, com o pé direito. Vlachodimos estica-se, em vão. Um e um, e agora? Faltam os minutos de desconto e o FC Porto aproveita para semear ainda mais o pânico.

Galeno apanha uma bola solta e, ainda fora da área, atira forte para o golo. Há festejos e tal. Artur Soares Dias, avisado pelo VAR, anula o 1:2 por seis centímetros. No quadradinho seguinte, apita para o intervalo.

Na segunda parte, o Benfica aparece igual, sem chama nem intensidade. Culpa própria, e também do FC Porto. A figura de Diogo Costa é meramente decorativa, o guarda-redes não é tido nem achado. Porque o Benfica não sabe incomodar, nem sequer fazer cócegas. A equipa de Roger Schmidt está atrapalhada nos seus movimentos e não sabe como contrariar o FC Porto. Nem onde se meter.

Até porque o FC Porto dá a volta aos 54 minutos, por Taremi, num remate no limite da área, com o pé direito, após um corte incompleto de Otamendi a uma insistência de Galeno com a cabeça. A euforia é ilimitada, para um lado. O silêncio é ensurdecedor, para o outro. Só se ouvem os adeptos do FC Porto, atrás da baliza do golo. E assim continua até ao último apito de Artur Soares Dias.

Porque o Benfica é incapaz de romper com a barreira defensiva do FC Porto e é até Taremi o único a ter nos pés a oportunidade do 3:1, aos 75 minutos, numa jogada pela esquerda em que o iraniano controla, domina e avança uns bons metros sem qualquer oposição. Ninguém ninguém, é inconcebível para uma defesa como a do Benfica. Na cara de Vlachodimos, decide-se pelo passe atrasado quando o remate seria o mais indicado e desequilibraria o clássico sem.

Dizíamos. Porque o Benfica é incapaz de romper com a barreira defensiva do FC Porto E, porque não ir mais longe?, com a barreira psicológica. Na verdade, só quatro vitórias nas últimas 21 visitas do FC Porto à Luz é um registo de uma fragilidade imensa, e incrível para qualquer anfitrião. O Benfica carrega o peso da superioridade e perde de reviravolta pela segunda vez vs. FC Porto, após aquela situação em 2016, com Mitroglou, Herrera e Aboubakar (quer saber uma coisa, este 1:2 de 2016 também é uma sexta-feira, que não santa). Verdade, sim senhor, na altura o Benfica é campeão nacional num sprint com photo-finish vs. Sporting e o FC Porto, então de Peseiro, nem conta para o totobola.

Agora, ainda com sete pontos de avanço, o Benfica goza de uma vantagem considerável. Falta saber como é que lida com a primeira derrota em casa. Vem aí o Inter, na 3.ª. Depois a viagem até Chaves, no domingo. A seguir é o Inter, de novo, em Milão, na 4.ª. A sobrecarga de jogos dá que pensar. Daí que Sérgio Conceição tenha falado de uma vitória a valer seis pontos. O FC Porto ganha vida, o Benfica tem (ainda e sempre) a palavra.

Sob o apito de Artur Soares Dias, eis os actores principais e secundários na Luz

BENFICA Vlachodimos; Bah (Gilberto 26’), Otamendi (cap), António Silva e Grimaldo; Chiquinho e Florentino (David Neres 56’); João Mário, Rafa (Musa 87’) e Aursnes; Gonçalo Ramos

Treinador Roger Schmidt (alemão)

FC PORTO Diogo Costa; Manafá (João Mário 56’), Pepe (cap), Marcano e Wendell (Zaidu 71’); Otávio, Uribe, Grujic (Eustáquio 56’) e Galeno; Taremi (Fábio Cardoso 88’) e Pepê

Treinador Sérgio Conceição (português)

Marcadores 1:0 Diogo Costa (10 pb); 1:1 Uribe (45); 1:2 Taremi (54)

