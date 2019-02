FC Porto joga hoje em Roma para a Liga dos Campeões

O FC Porto visita hoje a Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, sem o lesionado Marega e o castigado Corona, perante um adversário com o qual nunca perdeu.

O FC Porto visita hoje a Roma, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, sem o lesionado Marega e o castigado Corona, perante um adversário com o qual nunca perdeu.

Sem Aboubakar desde setembro do ano passado, o treinador Sérgio Conceição tem menos duas imporantes ‘armas’ ofensivas para o duplo embate com o quinto classificado da liga italiana.

O maliano Marega tem uma lesão muscular que o vai afastar durante várias semanas e o extremo mexicano Corona encontra-se castigado.

Os portistas, que vêm de dois empates seguidos no campeonato, perante Vitória de Guimarães (0-0) e Moreirense (1-1), que permitiram a aproximação do Benfica, procuram chegar aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2014/15.

Nas duas últimas temporadas, o campeão nacional caiu nos oitavos de final aos pés de Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18), sendo que na primeira temporada eliminaram precisamente a Roma, no ‘play-off’ de acesso à fase de grupos.

Depois de um nulo (0-0) no Dragão, o conjunto então liderado por Nuno Espírito Santo foi ao Estádio Olímpico de Roma vencer por 3-0, com golos Felipe, Layún e Corona, num encontro no qual os ‘giallorossi’ viram dois jogadores serem expulsos.

De resto, em 1981, o FC Porto, sob o comando do austríaco Hermann Stessl, já tinha eliminado o conjunto romano das provas europeias, na altura na segunda eliminatória da Taça das Taças, vencendo a primeira mão nas Antas, por 2-0, e empatando 0-0 em Roma.

O encontro entre FC Porto e Roma tem início marcado para as 20:00, no Estádio Olímpico de Roma, num jogo que será dirigido pelo holandês Danny Makkelie

A partir desta fase da prova, os jogos da Liga dos Campeões terão videoárbitro (VAR).

Sérgio Conceição: "O FC Porto é do topo mundial"

O treinador Sérgio Conceição disse hoje que o FC Porto é “do topo mundial”, concordando com o futebolista Pellegrini, da Roma, que afirmou que o clube português “não é do topo europeu”.

“Ouvi há pouco o Pellegrini a dizer que o FC Porto é uma excelente equipa, mas não é de topo europeu. E de facto não é: é de topo mundial", vincou Sérgio Conceição, na antevisão ao embate da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na terça-feira em Roma.

Sérgio Conceição puxou dos galões dos ‘dragões’ no mundo do futebol e da sua bem-sucedida passagem enquanto futebolista pela Lazio, na capital italiana, deixando para 06 de março, na Invicta, o acerto de contas quanto ao apuramento para os quartos de final.

“No plano teórico podemos dizer muita coisa, mas o que conta é o jogo de amanhã e depois no Dragão. No fim alguém irá esfregar as mãos, espero que seja o FC Porto. É preciso andamento, pernas e um conjunto de características que aproximam as equipas do triunfo", vincou.

O antigo futebolista Totti, lenda da Roma, grande rival da Lazio, celebrou o facto de ter saído em sorteio o FC Porto, alegadamente aliviado pelo desfecho nos ‘oitavos’.

“Talvez tenha sido pela simpatia que tem comigo - ou antipatia – por eu ter ganho seis títulos em dois anos na Lazio”, ironizou Conceição.

