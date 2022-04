Com a vitória de sábado "chapa 7" ao Moreirense, a equipa de Sérgio Conceição consolida o recorde nacional de jogos vitoriosos consecutivos. O Porto está há 58 partidas sem perder um jogo. As imagens dos melhores momentos.

FC Porto invencível pode ser campeão na próxima ronda

O líder FC Porto goleou ontem em casa o Portimonense por 7-0 e aumentou provisoriamente de seis para nove pontos a vantagem sobre o campeão Sporting, em encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Num embate sem história, que chegou ao intervalo já com 4-0, Taremi, aos 20, 34 e 47 minutos, o segundo de penálti, Grujic, aos 28, Evanilson, aos 40 e 60, e Pepe, aos 55, apontaram os tentos dos comandados de Sérgio Conceição.

O FC Porto, que reforçou o recorde sem perder na prova para 58, num trajeto iniciado em 2020/21, passou a contar 82 pontos, contra 73 do Sporting, que recebe no domingo o Benfica (terceiro, com 64). O Portimonense manteve-se com 32, em 12.º.

No caso de o Sporting não vencer no domingo na receção ao Benfica, o FC Porto poderá sagrar-se campeão nacional pela 30.ª vez na 31.ª jornada, na qual se desloca a Braga, em 25 de abril, dia em que os ‘leões’ jogam com o Boavista, no Bessa.

