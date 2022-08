Com a goleada infligida ao Marítimo, os dragões responderam ao triunfo por 4-0 do rival Benfica na sexta-feira frente ao Arouca e superaram os ‘encarnados’ na liderança.

Desporto 2 min.

I Liga

FC Porto inicia defesa do título com goleada ao Marítimo

Lusa

O FC Porto iniciou hoje com uma goleada sobre o Marítimo, por 5-1, a defesa do título de campeão da I Liga portuguesa de futebol, após ter começado a temporada com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.

Sem poder contar com os castigados Otávio e David Carmo, mas já com Diogo Costa na baliza, o FC Porto marcou por Taremi, aos 12 e 42 minutos, Evanilson, aos 40 – que já tinham marcado na Supertaça diante do ‘despromovido’ Tondela (3-0) - Iván Marcano, aos 68, e Toni Martinez, aos 76.

A formação insular, que nos minutos iniciais surgiu atrevida e até criou algumas dificuldades para os ‘dragões’, atenuou a pesada derrota com um golo de Cláudio Winck (5-1), aos 88 minutos, na sequência de um lance de bola parada e várias ‘carambolas’ entre jogadores portistas.

Benfica goleia Arouca na abertura da edição 2022/23 da I Liga Os 'encarnados' marcaram por Gilberto (08 minutos), Rafa (42 e 86) e Enzo Fernández (45+7).

Com a goleada infligida ao Marítimo, o FC Porto respondeu ao triunfo por 4-0 do rival Benfica na sexta-feira frente ao Arouca e superou os ‘encarnados’ na liderança, com os mesmos três pontos, tal como Estoril Praoa e Vizela.

Em Vila do Conde, o Vizela iniciou a sua terceira participação na I Liga com um triunfo na visita ao recém-promovido Rio Ave, por 1-0, com um golo de Nuno Moreira, aos 66 minutos.

Depois de terem entrado a perder nas edições de 1984/85, com o Benfica, e 2021/22, diante do Sporting, desta vez os vizelenses inverteram a tendência e somaram três pontos no jogo inaugural no principal escalão.

Os vila-condenses até entraram melhor na partida, e estiveram perto de marcar nos primeiros minutos do encontro, mas a falta de experiência foi notória na equipa comandada por Luís Freire, que acabou expulso.

O Estoril Praia, com uma primeira parte de grande nível, derrotou em casa o Famalicão, por 2-0, na estreia de Nelson Veríssimo no comando dos ‘canarinhos’, com golos de Francisco Geraldes, aos 20 minutos, e Arthur, aos 45.

O Famalicão dispôs de uma grande penalidade para reduzir a desvantagem, mas Alejandro Millán, que se encarregou do pontapé, permitiu a defesa do guarda-redes Dani Figueira. Na recarga, Kadile não conseguiu melhor do que atirar por cima.

Na sexta-feira, no jogo que marcou o início do campeonato, o Benfica goleou em casa o Arouca, por 4-0, enquanto o Sporting estreia-se no domingo, no terreno do Sporting de Braga.

