FC Porto inicia defesa da Taça de Portugal ao golear Anadia

O sorteio é caprichoso, como sempre. Desta vez, todos os três grandes calham com equipa da Liga 3 e o prélio mais entusiasmante é o Caldas vs Benfica, no Campo da Mata. Porque o FC Porto joga vs Anadia nos anos 70 e o Varzim vs Sporting é já um mini clássico da 1.ª divisão, até no século XXI, o Caldas vs Benfica é outra loiça.