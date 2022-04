Este Porto joga contra si mesmo, antes de mais, contra a sua própria SAD. Só depois é que joga com os outros. Seja como for, ganha vantagem sobre a concorrência.

Jornada 28

FC Porto iguala recorde nacional, 56 jogos sem perder

Rui Miguel Tovar E mais, muitos mais: B SAD sai do último lugar, Benfica chega ao golo 100 e Gil perde fora de Barcelos.

Dragão, sempre o Dragão. Há duas semanas, 3:1 vs Turquia. Na semana passada, 2:0 vs Macedónia do Norte. Esta semana, 2:0 vs Santa Clara. É a magia do play-off para o Qatar-2022, é a magia da 1.ª divisão. É a alegria do apuramento para o sexto Mundial seguido, é a alegria pelo recorde nacional de 56 jogos sem perder.



Dragão, sempre o Dragão. Que jornadas, só vos digo. Épica, a do FC Porto vs Santa Clara. A vitória clara por 3:0 vale três pontos na classificação (e continuam os seis de avanço sobre o Sporting) e equivale muito mais na hierarquia do futebol português porque o recorde deixa de ser só do Benfica. Falamos do Benfica de Mortimore nos anos 70, aquele de Bento, Pietra, Bastos Lopes, Humberto, Alberto, Shéu, Vítor Martins, Toni, Chalana, Vítor Baptista, Nené. De Outubro 1976 até Setembro 1978, zero derrotas em 56 jogos. É recorde nacional. Quem interrompe a marcha é precisamente o FC Porto, 1:0 de Costa nas Antas. Ao todo, 44 vitórias e 12 empates com Nené a chegar aos 30 golos.

Ora bem, o Porto de Conceição faz melhor e com um plantel menos exuberante. Muito menos. Basta falar das ausências do mercado de Inverno, como as de Sérgio Oliveira (Roma de Mourinho), Corona (Sevilha de Lopetegui) e Luis Díaz (Liverpool). Este Porto joga contra si mesmo, antes de mais, contra a sua própria SAD. Só depois é que joga com os outros. Seja como for, ganha vantagem sobre a concorrência. Ao todo, 45 vitórias e 11 empates com Taremi num nível superior (32 golos). O Santa Clara é surpreendido pela veia goleadora de Fábio Vieira, autor de um bis em quatro minutos ainda na primeira parte, e é de Zaidu o 3:0 final. Venha de lá o Vitória SC, em Guimarães, daqui a uma semana, para se bater o recorde nacional.

A jornada contempla outros momentos imperdíveis, como o da abertura da dita, na sexta-feira dia das mentiras. O Braga marca dois, o Benfica responde na mesma moeda. Há 2:2 aos 76 minutos. Na Pedreira, o Benfica acumula sete vitórias seguidas. Se der a volta, é a oitava maravilha. Nunca visto. Pois é, nunca mesmo. Porque Vitinha faz o 3:2 e arruma a questão a favor do Braga. O Benfica afunda-se no terceiro lugar, o Braga cimenta o quarto. Nada de novo, vá. Até porque é a quarta vitória do Braga de Carvalhal vs Benfica nos últimos seis jogos. Que abafo. Menos mal, o Benfica chega aos 100 golos em 2021-22. Cortesia João Mário, suplente, a passe de Darwin, outro suplente.

E o Sporting? Aproveita a deixa do Benfica e distancia-se ainda mais. O 2:0 vs Paços garante nove pontos de vantagem à falta de 18 para o fim do campeonato – a entrada directa na Liga dos Campeões está cada vez mais perto. A primeira parte no José Alvalade é fraca, insossa. Vale pelo golo de penálti do espanhol Sarabia, autor de um bis pela selecção espanhola a meio da outra semana. O lance é apitado com recurso a VAR e merece todo o tipo de comentários. Adiante, o futebol merece mais. Como diria, aliás, o treinador pacense César Peixoto. ‘Gosto demasiado de futebol para falar sobre.’ MVP.

Na segunda parte, a entrada do jovem Ugarte é crucial para despertar tanto o estádio como o estado emocional de cada um dos presentes. O uruguaio mexe com o jogo, arrebita-o e transforma-o. Aquele passe longo para o 2:0 de Nuno Santos é incrível, também merece todo o tipo de comentários. A conclusão do esquerdino é meter a bola por entre as pernas do guarda-redes pacense André Ferreira. Já agora, vale a pena falar das três bolas ao poste do Sporting nos minutos anteriores ao 2:0, por Matheus Nunes (66’), Sarabia (66’) e Edwards (70’).

Lá em baixo, uma surpresa do arco da velha: o crónico último classificado B SAD entrega a lanterna ao Moreirense de Sá Pinto. No Jamor, 2:0 vs Portimonense com um penálti a abrir e um golo ao cair do pano a deixar contra dez elementos durante mais de uma hora. No dia seguinte, o Moreirense recebe o Vitória SC e joga sobre brasas. Ainda por cima, a massa adepta vitoriana apresenta-se em grande número em Moreira e injecta ainda mais confiança a uma equipa de olho na Liga Europa. O capitão Rochinha faz o golo solitário e atira o Moreirense para o ingrato fundo da tabela.

Minho, Minho, Minho. Só Minho. Já agora falamos do Gil Vicente, surpresa maior da 1.ª divisão com o quinto lugar. Invicto fora de Barcelos há 11 jogos, desde o 1:0 nos Açores vs Santa Clara em Agosto, o Gil cai em Arouca por 2:1. Ainda por cima em superioridade numérica desde o minuto 45. Aparece então em cena o avançado brasileiro André Silva com um bis – ele que bisara na jornada anterior, vs Tondela. Só que este bis, nossa senhora. O 1:0 é excelente, de cabeça. O 2:0 é de cortar a respiração, um chapéu de aba larga, ainda antes do meio-campo. De sonho, candidato ao Puskas.

Resultados da jornada 28:

Braga 3:2 Benfica

B SAD 2:0 Portimonense

Estoril 1:2 Vizela

Arouca 2:1 Gil Vicente

Famalicão 1:2 Boavista

Marítimo 1:3 Tondela

Moreirense 0:1 Vitória SC

Sporting 2:0 Paços

FC Porto 3:0 Santa Clara

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

