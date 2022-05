A mulher que acompanhava a vítima também foi esfaqueada.

FC Porto campeão

FC Porto. Identificados suspeitos de esfaqueamento mortal durante festejos

Lusa A PSP do Porto identificou os suspeitos das agressões que provocaram na madrugada deste domingo a morte de um homem, de 26 anos, esfaqueado durante os festejos do título de campeão nacional do FC Porto junto ao estádio do Dragão.

Em comunicado divulgado este domingo, o Comando Metropolitano do Porto avançou que os polícias que integravam o dispositivo de policiamento que se encontravam junto ao Estádio do Dragão foram informados de que tinha ocorrido uma desordem na Alameda das Antas, pelas 02:40, pelo que imediatamente se deslocaram para a zona.

“Chegados ao local, os polícias encontraram um cidadão e uma cidadã, ambos deitados no chão e ensanguentados, a quem foram prestados os primeiros socorros, tendo sido acionados os competentes serviços de socorro médico, integrados no policiamento”, refere a nota.

Os polícias executaram, então, os “protocolos táticos de preservação do local do crime” e procederam à identificação de diversas testemunhas que presenciaram as agressões, feitas com arma branca.

Suspeitos já tinham abandonado o local

Desta forma, foi possível identificar os suspeitos das agressões que provocaram a morte, que, de acordo com a PSP, “ocorreram na sequência de anteriores desentendimentos e agressões entre os intervenientes”.

De acordo com o comunicado, os factos foram “comunicados ao órgão de polícia criminal competente [Polícia Judiciária] para os investigar”.

Na nota, a PSP apelou ainda para que todos os participantes em todos os eventos desportivos “contribuam para que os mesmos sejam momentos de festa e não de tragédia”.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano, os suspeitos da agressão já tinham abandonado o local quando as autoridades chegaram, segundo testemunhas do incidente, que ocorreu “por volta das 03:00/04:00”.



Por seu turno, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) adiantou à Lusa que o pedido de ajuda para os incidentes junto ao estádio do Dragão foi registado pelas 02:47.

Jovem não resistiu aos ferimentos

Os feridos foram assistidos por duas VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e duas ambulâncias do INEM.

O homem “em paragem cardiorrespiratória” foi transportado “em manobras de reanimação para o Hospital de São João”, e o ferido feminino “ligeiro” igualmente transportado para a mesma unidade hospitalar.

O FC Porto sagrou-se no sábado campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Centenas de pessoas ocuparam uma boa parte da Alameda do Dragão, junto ao recinto do clube, esperando até de madrugada pela chegada da comitiva portista, desdobrando-se, durante horas, em cânticos alusivos à conquista do 30.º campeonato e à presidência de Pinto Costa, sem faltar as 'provocações' aos dois clubes rivais de Lisboa.

