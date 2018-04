O FC Porto manteve hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Vitória de Setúbal, por 5-1, no jogo que encerrou a 31.ª jornada.

FC Porto goleia Vitória de Setúbal e mantém liderança da I Liga

O FC Porto manteve hoje a liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao golear em casa o Vitória de Setúbal, por 5-1, no jogo que encerrou a 31.ª jornada.

Depois de ter sido ultrapassado pelo Benfica no sábado, fruto do triunfo dos 'encarnados' em casa do Estoril Praia, por 2-1, os 'dragões' seguraram a liderança a três jornadas do fim do campeonato.

O maliano Marega (06 minutos), o espanhol Marcano (13), o argelino Brahimi (16), o mexicano Corona (35) e o brasileiro Alex Telles (72) marcaram os golos do FC Porto, que passou a somar 79 pontos, mais dois do que o Benfica e cinco do que o Sporting.

João Amaral ainda reduziu aos 24 minutos para o Vitória de Setúbal, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer e segue no 14.º lugar, com 29 pontos, apenas mais dois do que o Feirense, 17.º e primeira equipa em zona de despromoção, que recebe na próxima jornada.

Ficha de jogo:

Jogo disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto - Vitória de Guimarães, 5-1.

Ao intervalo: 4-1.

Marcadores:

Equipas:

1-0, Marega, 06 minutos.

2-0, Marcano, 13.

3-0, Brahimi, 16.

3-1, João Amaral, 24.

4-1, Corona, 35.

5-1, Alex Telles, 72.

Equipas:

- FC Porto: Casillas, Ricardo (Maxi Pereira, 73), Felipe, Marcano, Alex Telles, Corona, Herrera, Sérgio Oliveira, Brahimi, Marega (Óliver, 63), e Soares (Gonçalo Paciência, 75).

(Suplentes: Vaná, Maxi Pereira, Paulinho, Hernâni, Óliver, Gonçalo Paciência e Reyes).

Treinador: Sérgio Conceição.

- Vitória de Setúbal: Cristiano, Patrick, Nuno Reis, Yohan Tavares, Vasco Fernandes, Costinha, Bonilha, Semedo (Pedrosa, 46), Wallyson, Edinho (Arnold, 77) e João Amaral (Djaló, 64).

(Suplentes: Trigueira, Arnold, Pedro Pinto, Djaló, Emrah, Pedrosa e Jacob).

Treinador: José Couceiro.

Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo (42), Maxi Pereira (89), Arnold (90+1).

Assistência: 45.311 espetadores.

