Com este triunfo, os campeões nacionais somam 36 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do Sporting de Braga.

Futebol

FC Porto goleia na receção ao Famalicão e fica a cinco pontos do Benfica

Lusa Com este triunfo, os campeões nacionais somam 36 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do Sporting de Braga.

O FC Porto goleou na receção ao Famalicão, por 4-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou a cinco pontos do líder Benfica, que este domingo empatou 2-2 em casa com o Sporting.

O brasileiro Galeno, aos 10 e 21 minutos, Otávio, aos 42, e o iraniano Taremi, que, aos 48, somou o seu 10.º golo no campeonato, ficando a um do melhor marcador, o benfiquista Gonçalo Ramos, assinaram a vantagem da formação ‘azul e branca’, reduzida por Rui Fonte, aos 52.

Com este triunfo, os campeões nacionais, que voltaram aos triunfos após o empate frente ao Casa Pia (0-0), somam 36 pontos, a cinco do líder Benfica e a um do Sporting de Braga, segundo colocado, enquanto o Famalicão, que tinha vencido nas duas jornadas anteriores, prossegue no 13.º posto, com 17 pontos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.