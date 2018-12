Hernâni marcou no último dos cinco minutos de compensação dados pelo árbitro Hugo Miguel. Sérgio Conceição acabou expulso.

Desporto 2 min.

FC Porto ganha no Bessa com golo à beira do fim

Hernâni marcou no último dos cinco minutos de compensação dados pelo árbitro Hugo Miguel. Sérgio Conceição acabou expulso.

O FC Porto sofreu muito, mas conseguiu ganhar ao Boavista no Estádio do Bessa, com um golo de Hernâni no último dos cinco minutos de compensação, em jogo relativo à 11ª jornada da Liga portuguesa. Com este resultado, os portistas voltaram a isolar-se na frente (27 pontos contra os 24 do Sp. Braga que batera ontem o Moreirense por 2-0).

Logo aos dez minutos, Obiora lesionou-se e, embora voltasse ao relvado, acabaria por ser forçado a ser trocado por Idriss (16 m). O FC Porto demorou a exercer domínio num jogo que ficou sempre marcado pela agressividade boavisteira, levando os adversários a protestos frequentes face à acumulação de faltas.

Enquanto os boavisteiros tentavam pressionar e conter o rival portuense, apostando depois em iniciativas de contra-ataque, a equipa de Sérgio Conceição tinha a bola durante mais tempo, mas só aos 32 minutos criou perigo num remate de Otávio à malha lateral. Dois minutos mais tarde, Brahimi atirou ao lado e, a dois minutos do intervalo, o guarda-redes Helton Leite evitou o golo de Brahimi ao defender remate com o rosto após passe de Herrera na área para o argelino.

Na segunda parte, o domínio dos portistas intensificou-se, mas também aumentou a falta de eficácia. Marega testou Helton leite (48 m), Herrera atirou por cima (53 m) e Felipe imitou o mexicano sete minutos mais tarde. O derby mantinha-se com elevada intensidade e Conceição, insatisfeito com o empate, trocou Óliver por Soares aos 69 minutos.

Aos 71 minutos, Rochinha caiu na área portista em lance com Brahimi e pediu penalty, mas o árbitro Hugo Miguel mandou seguir. No mesmo minuto, num pontapé de canto, Helton Leite defendeu cabeceamento de Felipe e, na recarga, Herrera marcou, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, Helton Leite teve de sair da área para corrigir um mau atraso de Fábio Espinho que colocara a bola nos pés de Marega.

A oito minutos do final, Sérgio Conceição tirou Otávio e apostou em Adrián López, colocando ainda Hernâni, por troca com Brahimi, aos 89 minutos. Já depois dos 90 minutos, em excelente posição, Soares falhou o remate e desperdiçou flagrante oportunidade para marcar.

E seria precisamente a última cartada do treinador portista a valer a vitória quando um centro de Marega não foi afastado pela defesa, Adrián López ainda rematou contra Gonçalo Cardoso, mas o ressalto sobrou para o remate vitorioso de Hernâni. Nos festejos do golo, Sérgio Conceição foi exuberante na sua manifestação, Idriss veio junto da linha lateral pedir explicações ao técnico e este acabaria por ser expulso.

Outros resultados de hoje: Chaves-V. Guimarães, 0-1; Portimonense-Tondela, 3-2 e Aves-Nacional, 2-3.

Amanhã realiza-se o Rio Ave-Sporting (21:15).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.