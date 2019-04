Brahimi, Marega e Herrera marcaram, garantindo os três pontos aos portistas na visita ao Portimonense.

FC Porto ganha em Portimão

Com golos de Brahimi, Marega e Herrera, o FC Porto assegurou a vitória na visita ao Portimonense em encontro da 29ª jornada da Liga portuguesa de futebol, voltando a liderar isolado pelo menos até ao jogo de deste domingo entre Benfica e Vitória de Setúbal.

Os portistas tentaram mandar no jogo desde o início, o Portimonense perdeu Ruben Fernandes devido a lesão aos 12 minutos (entrou Henrique), no minuto seguinte os visitantes pediram penalty por alegado braço na bola, mas o árbitro, Fábio Veríssimo, consultou o VAR e mandou jogar. À passagem do quarto de hora, Corona desmarcou Marega pela direita, este progrediu vários metros, entrou na área, centrou atrasado e apareceu Brahimi a rematar rasteiro da zona da meia lua sem dar hipóteses ao guarda-redes Ricardo Ferreira.

Em desvantagem, os algarvios não deixaram de revelar combatividade, procurando reagir em busca do empate e Casillas foi lesto a sair aos pés de Lucas Fernandes (17 m). Dois minutos mais tarde, num pontapé de canto, Soares desviou de cabeça e levou a bola ao poste direito, escapando por pouco ao autogolo. O Portimonense pressionava, enquanto a equipa de Sérgio Conceição fazia tudo para manter o controlo das operações. O desafio entrou numa fase mais equilibrada, mas, aos 31 minutos, num lance de Aylton Boa Morte, a equipa algarvia voltou a criar perigo. No entanto, o FC Porto recuperou o domínio e, até ao intervalo, regressou um certo tom de equilíbrio.

Na segunda parte, os portistas surgiram mais ameaçadores e Marega, aos 50 minutos, atirou cruzado para boa intervenção de Ricardo Ferreira. Pouco depois, Corona começou a queixar-se do pé direito e acabaria mesmo por ser rendido por Otávio (59 m). Manafá, entretanto também com queixas físicas, acabou por prosseguir em campo sem mais problemas depois de assistido. Aos 63 minutos Soares deu lugar a Fernando Andrade e o ataque portista voltou a espevitar. Os algarvios insistiam à procura da igualdade, mas acabou por ser a equipa visitante a aumentar a vantagem, aos 73 minutos, num toque habilidoso de Marega face à oposição do guarda-redes adversário.

Com 2-0, o FC Porto tranquilizou-se em definitivo, mesmo que o recém-entrado Ruster ainda rematasse com perigo (81 m). Logo a seguir, Sérgio Conceição aproveitou para estrear o jovem Bruno Costa, retirando Brahimi e, já no terceiro minuto do período de compensações, Herrera fez a recarga vitoriosa após excelente defesa de Ricardo Ferreira a cabeceamento de Éder Militão num canto.

No outro jogo de hoje, Santa Clara e Moreirense empataram (1-1).

A partir das 21:30 realiza-se o Desportivo das Aves-Sporting.

