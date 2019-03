Os 'dragões' estiveram duas vezes em desvantagem no marcador, mas acabaram por dar a volta e vencer uma partida muito disputada e com alguma agressividade.

FC Porto ganha em Braga com reviravolta no marcador

Os 'dragões' estiveram duas vezes em desvantagem no marcador, mas acabaram por dar a volta e vencer uma partida muito disputada e com alguma agressividade.

O FC Porto venceu hoje o SC Braga, por 3-2, em jogo da 27ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol, num jogo de grande intensidade e com alguns momentos 'quentes'.



A equipa da casa entrou melhor na partida e inaugurou o marcador por intermédio Wilson Eduardo, aos 5 minutos, mas os azuis e brancos empataram aos 26, por Soares, resultado com que se atingiu o intervalo.

Na etapa complementar, os minhotos voltaram a colocar-se em vantagem, aos 47 minutos, com um golo de Murilo, mas Alex Teles voltou a empatar o encontro na transformação de uma grande penalidade.



A dez minutos do final, o FC Porto beneficiou de mais uma grande penalidade que Soares, o homem do jogo, se encarregou de converter e carimbar a vitória dos comandados de Sérgio Conceição que lideram a classificação com 66 pontos, mas mais um jogo que o Benfica que recebe hoje o Tondela, no estádio da Luz às 21h30.



O Sporting de Braga continua em terceiro, com 58 pontos, mais três que o Sporting, que joga este sábado, às 19h, em Chaves.





Programa completo da 27ª jornada:





– Sexta-feira, 29 março:

Portimonense – Moreirense, 0-2

– Sábado, 30 março:

Sporting de Braga – FC Porto, 2-3

Desportivo de Chaves – Sporting, 19h

Benfica – Tondela, 21h30

Santa Clara – Vitória de Guimarães, 21h30

– Domingo, 31 março:

Marítimo – Nacional, 16h

Rio Ave – Desportivo das Aves, 18h30

Boavista – Belenenses, 21h

– Segunda-feira, 01 de abril:

Feirense – Vitória de Setúbal, 21h15.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.