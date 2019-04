O FC Porto, afastado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, foi a equipa portuguesa que mais contribuiu para o ranking da UEFA, seguido do Benfica, eliminado na mesma fase na Liga Europa.

FC Porto foi equipa portuguesa que mais contribuiu para o ranking da UEFA

O FC Porto, afastado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, foi a equipa portuguesa que mais contribuiu para o ranking da UEFA, seguido do Benfica, eliminado na mesma fase na Liga Europa.

De acordo com a atualização de hoje do coeficiente de clubes da UEFA, os portistas, eliminados na quarta-feira pelos ingleses do Liverpool, somaram esta época 23,000 pontos, descendo do nono para o 10.º lugar do ranking, enquanto o Benfica, que caiu na quinta-feira no estádio dos alemães do Eintracht Frankfurt, somou 17,000 e manteve-se no 21.º posto.

O Sporting, que foi afastado da Liga Europa nos 16 avos de final pelos espanhóis do Villarreal, totalizou 10,000 pontos e mantêm-se no 31.º lugar, numa tabela liderada pelo Real Madrid, atual tricampeão europeu, mas também já afastado das competições europeias esta época.

O Sporting de Braga e o Rio Ave, ambos afastados nas pré-eliminatórias de acesso à Liga Europa, contribuíram com 2,000 e 1.500, respetivamente, ocupando as posições 50 e 123 da tabela, que contabiliza resultados das últimas cinco temporadas.

No ranking por países, Portugal, que segue no sétimo posto, somou esta época 10,900 e, pela primeira vez em cinco temporadas, obteve mais pontos do que a Rússia, sexta da tabela, mas continua a 2,317 de distância dos russos.

Na presente temporada, até ao momento, Portugal foi o quinto país que somou mais pontos, atrás de Inglaterra, Espanha – líder da classificação de países – , Alemanha e Itália.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.