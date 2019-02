Depois do nulo em Guimarães, o FC Porto empatou esta noite em Moreira de Cónegos a uma bola no arranque da 21ª jornada da I Liga, e voltou a desperdiçar pontos no campeonato. Com este resultado, os 'dragões' pode ver Benfica e Sporting de Braga aproximar-se perigosamente na tebela classificativa, casos ganhem os respetivos jogos.

FC Porto empata em Moreira de Cónegos

Depois do nulo em Guimarães, o FC Porto empatou esta noite em Moreira de Cónegos a uma bola no arranque da 21ª jornada da I Liga, e voltou a desperdiçar pontos no campeonato. Com este resultado, os 'dragões' pode ver Benfica e Sporting de Braga aproximar-se perigosamente na tebela classificativa, casos ganhem os respetivos jogos.

Após uma primeira parte equilibrada e sem golos, a equipa da casa inaugurou o marcador aos 79 minutos, por intermédio de David Teixeira, mas os portistas acabaram por restabelecer a igualdade aos 92 minuto, com um golo de Herrera, que assim evitou a derrota dos azuis e brancos.

Com esta igualdade, o FC Porto passa a somar 51 pontos, mantendo a liderança isolada mas pode ficar com apenas um ponto de vantagem sobre o Benfica, caso os encarnados vençam o Nacional (domingo às 17h30). Já o Moreirense, que tem sido a equipa sensação desta Liga, segue no 5.º lugar com 35 pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.