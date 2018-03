Portistas empataram em Inglaterra (0-0), mas a goleada sofrida na primeira mão dos oitavos-de-final ditou o afastamento.

FC Porto eliminado pelo Liverpool na Liga dos Campeões

O FC Porto foi eliminado nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões pelo Liverpool, depois do empate de ontem em Anfield (0-0). Na primeira mão, realizada no Estádio do Dragão, os portistas foram goleados (0-5) e isso ditou o afastamento da principal competição europeia de clubes.

Condicionado pelo resultado da primeira mão, o encontro foi menos interessante e com duas equipas conscientes do desafio que se lhes apresentava: a formação de Sérgio Conceição com a noção de que pouco havia a fazer para inverter a eliminação, mas procurando deixar imagem positiva no encontro em solo inglês e o Liverpool confortável com a vantagem obtida no Porto.

Assim se caminhou até ao final da partida com escassos momentos de emoção e lances de perigo.

Hoje, a Inglaterra poderá ter outros dois clubes qualificados para os quartos-de-final da competição: o Manchester City recebe o Basileia após o 4-0 na Suíça, enquanto o Tottenham será anfitrião da Juventus, depois do empate a dois golos em Turim.



