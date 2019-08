Depois de terem vencido fora por 1-0 no jogo da primeira mão, os azuis e brancos sofreram, esta noite, no estádio do Dragão, três golos da equipa russa na primeira parte. Apesar de terem reduzido para 2-3 no segundo tempo, não conseguiram evitar a eliminação.

FC Porto eliminado pelo Krasnodar na Liga dos Campeões

O Krasnodar deu a volta à eliminatória com golos de Vilhena (03 minutos) e Suleymanov (13 e 33). Zé Luís (57) e Luis Díaz (76) a reduzirem para os 'dragões', mas não evitaram o desastre.

O FC Porto, que procurava a nona presença consecutiva na fase de grupos da Liga dos Campeões, vai disputar agora a Liga Europa.

