Liga dos Campeões

FC Porto e Sporting: imitem o Benfica

Rui Miguel Tovar A jornada desta quarta-feira da Liga dos Campeões arranca à tarde, em Brugge, e acaba à noite, em Londres. Surpreenda-se, o FC Brugge é a única equipa imbatível das 32 em prova. Que categoria.

Já se sabe, certo? A uma terça-feira de Liga dos Campeões, segue-se uma quarta-feira de Liga dos Campeões. Quando o Benfica é o primeiro clube em acção (e que acção, 4:3 vs Juventus na noite do apuramento para os oitavos-de-final), FC Porto e Sporting entram em cena no dia seguinte, e agora em horários diferentes.

Começa o FC Porto em Brugge (18h45), local da hilariante comédia negra "Em Brugge", filme de 2008 com Colin Farrell, Brendan Gleeson e Ralph Fiennes, entre outros. Aquilo é arte, sétima arte. Para ser a oitava maravilha, só mesmo uma exibição do FC Porto ao mais alto nível. Porque este FC Brugge está forte e só lhe falta um ponto para garantir o primeiro lugar do grupo, algo impensável no dia do sorteio.

Pois bem, a vida dá muitas voltas e o FC Brugge assume o protagonismo de fio a pavio, com três vitórias a abrir e um empate em Madrid, há 15 dias. Contas feitas, zero golos sofridos. Surpreenda-se, o FC Brugge é a única equipa imbatível das 32 em prova. Que categoria.

Das seis visitas de clubes portugueses a Brugge, só uma vitória, precisamente a última, precisamente o FC Porto, o de Nuno Espírito Santo, para a Liga dos Campeões 2016-17. Acaba 2:1, golos de Layún e André Silva, de penálti.

Antes, o FC Brugge faz valer o factor casa e há uma eliminatória muito famosa, vs Boavista, para a Taça UEFA 1985-86. É a segunda mão dos 16 avos e o Boavista chega àquele canto mágico da Bélgica, rodeado de canais, com uma vantagem magra de um golo, por culpa de um excitante 4:3 no Bessa, onde Jean-Pierre Papin abre a torneira aos 4 minutos.

Pois bem, é Papin quem apura o FC Brugge com uma magnífica exibição, coroada com um hat-trick (3:1). No primeiro, JPP cabeceia solto na área. No segundo, é um livre indirecto e o remate é despedido com o pé direito, à entrada da área. No terceiro, é um livre directo em que o voo de Alfredo é tanto bonito como ineficaz – a bola entra onde dorme a coruja, como se costuma dizer por aí.

E se o Boavista de João Alves apresenta os estrangeiros Phil Walker (inglês) e Tonanha (brasileiro), além dos bem nacionais Frederico, Queiró, José Rafael e Casaca, o FC Brugge vai a jogo com Ceulemans, Degryse e os irmãos Van der Elst, o médio Leo e o avançado Franky. Que jornada europeia, épica. Onze golos e um total de 6:5, inesquecível.

O Sporting é a primeira equipa portuguesa de sempre a ganhar em Inglaterra, ao fim de 21 derrotas seguidas.

Mais tarde, já à noite, é a vez de seguir o Tottenham vs Sporting em Londres (21h). Se o Sporting perde e o Marselha vence em Frankfurt, adeus Liga dos Campeões. Se empata, ainda há esperança. Se ganha, basta-lhe empatar em casa vs Eintracht para repetir o feito de há uma época.

Contas à parte, o Sporting até é a primeira equipa portuguesa de sempre a ganhar em Inglaterra, ao fim de 21 derrotas seguidas. O cenário é Southampton. A data, Outubro 1981.

Líder invicto da 1.ª divisão à 7.ª jornada, o Sporting aterra em Londres e vai de autocarro para Bournemouth, a 40 km de Southampton. As chuvas fustigam o relvado e ninguém treina no Saint Mary’s. Nem Sporting nem Southampton. O primeiro contacto é o do jogo, na quarta-feira às 18 horas e 30 minutos. Aos 2’, Oliveira avança destemido e cruza para o cabeceamento todo torto de Jordão, 0:1. Aos 20’, Freire entra na área pelo lado esquerdo e Holmes emenda para a sua baliza, 0:2. Antes do intervalo, Manuel Fernandes eleva para 0:3 num contra-ataque lançado por Oliveira e conduzido pelo capitão com alguma sorte à mistura, graças aos ressaltos da atabalhoada defesa do Southampton.

Na segunda parte, Meszaros exibe-se, Keegan também. O Bola de Ouro é rasteirado por Eurico e marca o respectivo penálti, aos 67’. E, aos 70’, assiste Channon para o 3:2. O público anima-se, o Southampton também. Allison tira Zezinho e mete Barão em cima de Keegan. A pressão diminui consideravelmente e o Sporting festeja a vitória por 4:2 com mais um lance de Freire, agora pela direita. Manuel Fernandes encosta e sela a tal primeira vitória de sempre de um clube português em Inglaterra. À 22.ª tentativa.

Daí para cá, o Sporting só sai mais uma vez vitorioso de Inglaterra, 3:2 em Middlesbrough naquela campanha até à final da Taça UEFA 2005. Nas duas últimas visitas, 0:0 em 180 minutos de bola, vs Arsenal em 2018 e Man City em 2022. Se se confirmar a tendência, not bad at all.

Embora o Tottenham tenha sofrido duas derrotas seguidas na Premier League e atravesse um momento oscilante, um pouco à imagem do Sporting. Embora o currículo do Tottenham seja francamente positivo vs equipas portuguesas em Londres. Por lá passam Benfica, Vitória FC, Braga, FC Porto mais Paços e todos eles abalroados (à segunda tentativa, vá, o Benfica ganha 3:1 em 2014, com bis de Luisão).

A história mais engraçada é de Carlos Carvalhal, então um central do Braga em 1984. "O Quinito tinha destas cenas curiosas, espontâneas, fora da caixa. Tenho uma história engraçada com ele, em White Hart Lane. Fomos lá jogar com o Tottenham. Perdemos 3:0 em Braga e levámos 6:0 em Londres. Foi a maior derrota da minha vida, como jogador e como treinador".

Continua: "Quando acabou o jogo, fomos para o autocarro e ficamos à espera do Quinito, que tinha ido à sala de imprensa. Como o autocarro estava parado à frente dos balneários e do parque de estacionamento, só se viam os carros dos jogadores do Tottennham. Aquilo eram Mercedes para um lado e Ferraris para o outro. Chega o Quinito e ele entra no autocarro ao mesmo tempo que o Glenn Hoddle sai do balneário com a mulher ou a namorada, uma loira toda bonita, espampanante".

"O Quinito entra, olha para nós, todos cabisbaixos, desejosos de sair dali, e começa a dizer-nos 'o que é que vocês querem pá? Olhem bem para vocês, feiinhos, marrecos, pobres, o que é que vocês querem? Olhem para ali: estádio bonito, grandes carros, jogadores altos, bonitos, loirinhos, namoradas todas bonitas, ao contrário das vossas, todas feias, e queriam ganhar? Queriam ganhar? Seis-zero foi muito bom. Ò chefe, music, music.' E o condutor do autocarro ligou o rádio. 'Solta o colete', dizia ele. Ele tinha essas coisas: como não valia a pena discursar sobre o 6:0, ele chegou ali e aliviou aquilo, mudou o registo por completo. Aliás, ainda fomos beber umas cervejas e uns copos de vinho tinto a contar anedotas uns aos outros".

(Auto escreve de acordo com a antiga ortografia.)

