FC Porto e Sporting de Braga apuram-se na Taça

Portistas bateram Moreirense por 4-3 e minhotos venceram em Setúbal após prolongamento. Leixões eliminou o Tondela.

FC Porto, Sporting de Braga e Leixões estão apurados para os quartos de final da Taça de Portugal, depois de afastarem, respetivamente, Moreirense, Vitória de Setúbal e Tondela.

No Dragão, os portistas venceram por 4-3 e passaram por momentos delicados, começando mesmo a perder com um golo de Texeira logo aos oito minutos. Pouco depois, Otávio lesionou-se e teve de dar lugar a Hernâni (12 m), mas, no minuto seguinte, Felipe igualou. Aos 16 minutos já Hernâni apontava o 2-1 e os adeptos tranquilizaram-se, até porque logo surgiram oportunidades para a vantagem ser ampliada.



Uma saída em falso de Fabiano podia ter dado o empate ao Moreirense (28 m), mas a equipa de Sérgio Conceição tornou a apoderar-se do controlo do jogo e desperdiçou novas ocasiões. Porém, a um minuto do intervalo, os visitantes chegaram mesmo ao 2-2, após livre de Bruno Silva em que Iago cabeceou de forma imparável.

Na segunda parte, os locais falharam várias chances de golo até que Marega obteve o 3-2 (65 m). Ainda assim, o Moreirense continuou a ameaçar a baliza contrária e, a um quarto de hora do final, o FC Porto perdeu Danilo por lesão, entrando Sérgio Oliveira. Aos 89 minutos, Brahimi isolou Marega e este conseguiu o 4-2 com um chapéu sem mácula.



O árbitro deu quatro minutos de compensação e o Moreirense não só reduziu, por intermédio de Heriberto Tavares, como ainda espreitou o 4-4, cabendo a Fabiano impedir que Texeira marcasse de cabeça.



Bracarenses vencem em inferioridade numérica

Noutros jogos de ontem, enquanto o Leixões eliminava o Tondela, pela terceira vez, depois de o ter conseguido em 2016 e 2017, no desempate da marca de grande penalidade (após 2-2 no prolongamento, os leixonenses impuseram-se por 4-2 nos penalties), o Sporting de Braga foi vencer o Vitória de Setúbal ao Estádio do Bonfim por 1-0, com um golo de Pablo no prolongamento (96 m). O jogo ficou marcado pelo penalty falhado por Dyego Sousa, que atirou à barra aos 88 minutos, e pela expulsão do central Raúl Silva (90 m), deixando os minhotos em inferioridade numérica no prolongamento.

Hoje realizam-se os restantes encontros dos oitavos de final: Feirense-Paços de Ferreira (16:00); Aves-Chaves (17:00); Boavista-Vitória de Guimarães (19:00); Sporting-Rio Ave (20:30) e Montalegre-Benfica (21:45).



