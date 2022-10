Eis a segunda equipa portuguesa nos oitavos da Champions. O mais inacreditável da goleada frente ao Bruges é a simplicidade de processos.

FC Porto. E não é que imita mesmo o Benfica?!

Rui Miguel Tovar Diogo Costa defende o terceiro penálti seguido, Taremi marca mais dois golos e eis a segunda equipa portuguesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Incrível, de sonho. Na sequência de um vistoso 4:3 do Benfica à Juventus na Luz, a garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões com uma jornada de antecedência, o FC Porto responde na mesma moeda, sai vitorioso de Bruges e marca lugar no sorteio da próxima fase.

Que dia, senhoras e senhores. À tarde, o FC Porto visita o FC Bruges. Ponto prévio, o FC Bruges é a única equipa das 32 em prova sem qualquer golo sofrido. Zero. O campeão belga começa com 1:0 vs Bayer, depois manda quatro-secos no Dragão, dribla o Atlético por 2:0 em Bruges e saca um ponto em Madrid (0:0). Zero em 360 minutos de bola. O FC Porto vai lá, na ressaca de um clássico perdido em casa vs Benfica (o tal 0:1 de Rafa), e devolve os quatro-secos.

O mais inacreditável da goleada é a simplicidade de processos, à imagem do sucedido em Leverkusen, onde o FC Porto dera festival de oportunismo com 0:3 por Galeno, Taremi e Taremi. Pois bem, o iraniano volta a bisar. E se na Alemanha é um bis de penáltis, agora é tudo de bola corrida. Assim mesmo, sem espinhas. Pelo meio, Evanilson faz o segundo da noite e Eustáquio, o vilão do clássico com dois amarelos em escassos minutos, o terceiro.

Muito bem, Taremi elevado a herói. Calma, muita calma, o herói da noite é o guarda-redes Diogo Costa. O homem defende dois penáltis. Dois. No mesmo minuto. A gente explica. O árbitro assinala falta de David Carmo. Tranquilo, é penálti. Avança o capitão Vanaken e Diogo Costa adivinha-lhe os intentos. De repente, o árbitro inglês Michael Oliver assinala falta de Eustáquio. O homem entra demasiado cedo na área. Vamos à repetição. Agora é com Noa Lang, o número 10. O holandês remata e Diogo Costa repele a bola. Que craque.

Como se isso fosse pouco, é a terceira grande penalidade defendida por Diogo Costa na actual edição da Liga dos Campeões e nunca na história da competição um guarda-redes faz isto numa só época, quanto mais em jogos seguidos. Ah é verdade, esquecemo-nos deste pormenor: Diogo Costa defende os três penáltis em Outubro, para a terceira, quarta e quinta jornadas. Nunca visto, jamais repetido? Aguarde a resposta sentado, porque isto é como aquela história deste mês de Outubro acumular cinco sábados, cinco domingos e cinco segundas-feiras: só acontece de 829 em 829 anos. Sente-se, se faz favor.

A façanha de Diogo Costa começa no Dragão, vs Bayer. No fim da primeira parte, Schick tem o 0:1 nos pés. Logo que já falhara um penálti vs Diogo Costa há uns dias por ocasião do República Checa vs Portugal para a Liga das Nações. Adiente, Schick avança e volta a falhar. Diogo Costa segura o 0:0, depois transformado em 2:0 pelos suplentes Zaidu e Galeno. Oito dias mais tarde, em Leverkusen, já com 0:1 de Galeno no marcador, há penálti vs FC Porto. Em campo, Schick passa a vez. É Demirbay quem avança para a linha dos 11 metros. Diogo Costa estica-se e vai buscar. A bola, claro. O terceiro feito é duplo, com 0:1 em Bruges. O homem elástico faz história, à grande e à portuguesa.

Como é o jogo da tarde, ainda falta saber o resultado do Atlético vs Bayer para festejar (ou não) o apuramento rumo aos oitavos-de-final, tal como o Benfica. Se o Bayer trava o Atlético, é São João antecipado. E o Bayer cumpre com 2:2 no Metropolitano. Lá vamos nós outra vez, calma, muita calma. Não é 2:2 e está a despachar. Aquilo estende-se até aos 99 minutos, com um penálti a favor do Atlético. Protestos aqui, protestos ali.

O Atlético toma balanço. Se marca, há decisão marcada para a semana no Dragão, tal como há uma época. Yannick-Carrasco atira, Hradecky defende, Saul atira à trave e, na recarga da recarga, a bola do moçambicano Reinildo é rechaçada por Bakker. Uffffff, que coisa. Acaba no instante seguinte, 2:2 e o FC Porto, dono de um arranque europeu para esquecer com duas derrotas mais 2:6 em golos, está apurado a uma jornada do fim. Maravilha, grandioso.

Só falta o Sporting. Em Londres, onde mora um Tottenham desmoralizado pelas duas derrotas seguidas na Premier League, vs United em Old Trafford e Newcastle em casa. Com Porro e Coates de volta ao onze, o Sporting entra disposto a alterar o guião recente com as duas derrotas seguidas vs Marselha (4:1 no Velódromo, 2:0 no José Alvalade).

E o inglês (olha quem) Marcus Edwards faz a vontade com um golo de leão numa bela jogada com Ugarte e Paulinho. O extremo avança e avança, sem nunca encontrar um adversário determinado em parar-lhe o andamento. Então, sem pisar a área, manda um bilhete com o pé esquerdo. A bola sai-lhe perfeita, rasteira e junto ao poste mais longínquo de Lloris. Até ao intervalo, o Tottenham nunca mais recupera do choque e é o Sporting quem marca de novo, só que com a mão (de Coates).

No reinício, o Tottenham aparece mais agressivo, disposto a chegar ao empate. O Sporting aguenta e espreita o contra-ataque. A toada mantém-se movimentada até ao 1:1 de Rodrigo Betancur, de cabeça, após um canto de Perisic. A partir daí, o Tottenham agiganta-se e assusta duas vezes, ambas por Eric Dier, um inglês formado no Sporting.

Aos 90’+4, o Sporting assenhora-se da bola e passa o meio-campo com critério, por Ugarte. Depois Porro. Em vez de avançar e criar mais perigo, o lateral espanhol despede um pontapé maluco, muito por cima. O Tottenham marca o pontapé de baliza e bola lá para a frente. Emerson Royal aparece solto ao segundo poste e cabeceia para o lado, onde surge o inevitável Harry Kane a atirar para a baliza na cara de Adán. É a loucura, até a barraca abana.

Tudo louco, adeptos, jogadores e treinadores. Às tantas, o árbitro holandês é alertado pelo VAR e, após uns três minutos de deliberação, o 2:1 é anulado por fora-de-jogo de Kane. O italiano Antonio Conte passa-se dos carretos e é expulso, com vermelho directo. Tudo na mesma, 1:1. Com o 2:1 entre Eintracht e Marselha em Frankfurt, o grupo está verde vivo, ainda sem apurados. Tottenham 8 pontos, Sporting 7, Eintracht 7, Marselha 6. Para a semana, há Sporting vs Eintracht e Marselha vs Tottenham. Que emoção.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

