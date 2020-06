Sem a presença de público, um rigoroso protocolo sanitário, com testes regulares ao novo coronavírus e jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana. São as novas regras do futebol português.

Desporto 4 min.

FC Porto e Benfica regressam à luta pelo título na Liga portuguesa

Álvaro CRUZ Sem a presença de público, um rigoroso protocolo sanitário, com testes regulares ao novo coronavírus e jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana. São as novas regras do futebol português.

O campeonato da elite do futebol português regressa esta quarta-feira, depois de quase três meses de paragem devido à covid-19, com as atenções viradas para a luta pelo título entre FC Porto e Benfica como os únicos protagonistas.

Um duelo separado por um ponto e que se fará em moldes nunca vividos: sem a presença de público, um rigoroso protocolo sanitário, com testes regulares ao novo coronavírus e jogos ao final da tarde e noite, maioritariamente durante a semana.

A 10 jornadas do final, o FC Porto lutará para segurar uma liderança conquistada há duas jornadas (23.ª), após um autêntico ’trambolhão’ do campeão Benfica, que desbaratou sete pontos de vantagem (uma vitória em cinco jogos) e caiu para o segundo lugar.

Neste regresso, o FC Porto reentrará em cena primeiro do que o Benfica, ao visitar na quarta-feira (22h15 – hora luxemburguesa) o Famalicão, equipa que foi sensação do campeonato, no qual chegou a estar em primeiro lugar. Os famalicenses caíram de produção, com uma série de resultados negativos – uma única vitória nos últimos oito jogos –, que os atirou para o sétimo lugar, em contraponto com o FC Porto, que assumiu a condição de líder.

Neste jogo, os ’dragões’ terão duas baixas importantes, o central Marcano, de fora até final da época, com uma rotura de ligamentos, e o lateral esquerdo Alex Telles, que é o melhor marcador da equipa na I Liga, com oito golos apontados, e está castigado.

A equipa de Sérgio Conceição tentará colocar pressão no Benfica, que apenas entra em campo amanhã, recebendo no Estádio da Luz o Tondela (14.º), orientado pelo espanhol Natxo Gonzaléz e que, antes da suspensão, também estava em quebra de rendimento.

A paragem pode ter sido benéfica para as ’águias’, não só porque estavam numa má fase em termos exibicionais e de resultados, mas porque recuperaram de lesão dois jogadores importantes, o lateral André Almeida (na foto) e o médio brasileiro Gabriel. Na Luz, o Tondela conseguiu a sua única vitória há duas épocas, em 2017/18 (3-2).

Em outros jogos nesta retoma, o Sporting de Braga (terceiro) jogará na sexta-feira com o Santa Clara (10.º), que já não tem o avançado Schettine (três golos), após rescisão por mútuo acordo, e atua como visitado na Cidade do Futebol, casa da Federação Portuguesa de futebol, tal com o Belenenses SAD.

Nos bracarenses, este será o segundo jogo do treinador Custódio, que entrou em março, face à ida de Rúben Amorim – que já tinha substituído Ricardo Sá Pinto – para o Sporting.

A pandemia vetou a possibilidade de avaliar a campanha dos dois treinadores, cujas equipas estão separadas por quatro pontos, depois de Rúben Amorim, ainda nos bracarenses, ter vencido nove de dez jogos e empatado um, em que teve um jogador expulso cedo.

No Sporting (quarto classificado), Rúben Amorim terá pela frente uma deslocação habitualmente difícil, ao campo do Vitória de Guimarães (sexto), embora desta vez o fator público, tradicionalmente importante no estádio D. Afonso Henriques, não exista.

No jogo, agendado para esta quinta-feira, às 21h15, os ’leões’ não contam com Wendell e Luiz Phellype, lesionados, e os vimaranenses não terão Sacko, que cumprirá castigo, depois de ter visto um quinto amarelo, e têm ainda o capitão Pedro Henrique em dúvida.

A jornada disputa-se ao longo de cinco dias, entre hoje e domingo, com o primeiro encontro a opor o ’aflito’ Portimonense (17.º) ao Gil Vicente (nono). Os da casa têm o meio-campo desfalcado, sem os castigados Pedro Sá e Bruno Costa, enquanto os gilistas deverão ter de fora o defesa lateral Fernando Fonseca, operado ainda em março a uma lesão entre a tíbia e o perónio.

Um regresso difícil poderá ter o Desportivo das Aves, que a juntar ao facto de ser o último classificado, sem vencer há cinco jornadas, viu Quentin Beunardeau e Welinton Júnior rescindirem os seus contratos, com Luiz Fernando e Rúben Macedo a cumprirem castigo. No domingo, o clube informou ter um jogador positivo para a covid-19, mas sem indicar quem é, tratando-se de um atleta que tinha tido primeiro um resultado inconclusivo na semana anterior.

Os avenses, treinados por Nuno Manta Santos, recebem na sexta-feira o Belenenses SAD (13.º).

Em outros jogos da 25.ª jornada, o Marítimo (15.º) recebe o Vitória de Setúbal (12.º) na quinta-feira, o Boavista (11.º) o Moreirense (oitavo) no sábado, e o Rio Ave (quinto) o Paços de Ferreira (16.º), no domingo, no ’fecho’ da ronda.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.