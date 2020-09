Em caso de triunfo, ‘dragões' e ‘águias' igualam o Santa Clara no topo da classificação, com seis pontos.

FC Porto e Benfica procuram segunda vitória para igualar Santa Clara

FC Porto e Benfica procuram dar, este sábado, sequência à entrada positiva na I Liga portuguesa de futebol e somar a segunda vitória na prova, que lhes permitirá igualar o líder provisório, Santa Clara, na segunda jornada.

Os ‘encarnados' recebem o Moreirense no Estádio da Luz, a partir das 18:30, mais uma hora no Luxemburgo, depois de uma promissora e ‘folgada' estreia na competição, que se traduziu numa goleada por 5-1 em Famalicão e que permitiu à formação comandada por Jorge Jesus terminar a ronda inaugural no primeiro posto.

Pela frente, as ‘águias' terão uma das cinco equipas que conseguiram vencer na primeira jornada, neste caso por 2-0, na receção ao ‘regressado' Farense, e que nas duas últimas deslocações à Luz alcançou um empate 1-1 (2019/20) e uma vitória por 3-1 (2018/19).

Pouco depois, a partir das 20:30, 21:30 no Grão-Ducado, o campeão nacional FC Porto visita o Estádio do Bessa, para defrontar o ‘renovado' Boavista, formação que não sabe o que é vencer um dérbi portuense desde 2006/07.

Tal como Benfica, Santa Clara, Moreirense e Belenenses SAD, os ‘azuis e brancos' entraram a vencer no campeonato e logo num sempre difícil embate com o Sporting de Braga, por 3-1. Já os boavisteiros empataram 3-3 no reduto do Nacional.

Em caso de triunfo, ‘dragões' e ‘águias' ou ‘cónegos' igualam o Santa Clara no topo da classificação, com seis pontos. Os açorianos abriram a segunda jornada na sexta-feira, com um triunfo por 1-0 no terreno do Sporting de Braga, graças a um golo de Thiago Santana.

No outro jogo deste sábado, o Marítimo recebe o Tondela, às 15:30. Os insulares estrearam-se na I Liga com um desaire por 2-0, diante do Santa Clara, enquanto os tondelenses viram escapar a vitória nos instantes finais da receção ao Rio Ave e cederam um empate 1-1.

