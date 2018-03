O FC Porto derrotou o Sporting por 2-1, esta sexta-feira, no estádio do Dragão, e consolidou a liderança na I Liga Portuguesa de Futebol, afastando quase em definitivo os comandados de Jorge Jesus da luta pelo título.

FC Porto derrota Sporting e consolida liderança

Na sequência de um pontapé de canto, Ivan Marcano, aos 28 minutos, colocou os 'Dragões' na frente do marcador, mas mesmo em cima do intervalo, o jovem Rafael Leão, que substituira Doumbia dois minutos antes, empatou a partida na primeira vez que tocou na bola.

No início do segundo tempo, os portistas voltaram a adiantar-se no marcador com um golo oportuno de Yacine Brahimi selando uma vitória importante que coloca o FC Porto bem encaminhado para a conquista do título. Nesta etapa complementar, Fábio coentrão, quando tentava apanhar uma bola que saiu do retângulo de jogo, envolveu-se com membros do INEM, tendo-se gerado alguma confusão.

Com esta vitória, os 'dragões' reforçam a liderança da prova e passam a contar com 67 pontos, mais oito do que o Benfica, segundo classificado e que no sábado recebe o Marítimo, e do que o Sporting, terceiro.