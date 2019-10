O FC Porto não foi além de um empate (1-1) no treduto do Marítimo, esta quarta-feira, em partida da 9.ª jornada da Liga e pode perder a liderança do campeonato português.

FC Porto deixa dois pontos na Madeira

O FC Porto não foi além de um empate (1-1) no treduto do Marítimo, esta quarta-feira, em partida da 9.ª jornada da Liga e pode perder a liderança do campeonato português.

Bambock colocou a formação insular na frente do marcador, vantagem desfeita por Pepe já na reta final da partida, num lance polémico que valeu muitos protestos por parte da equipa orientada por Nuno Manta por alegada falta sobre o guarda-redes Amir.



Com este resultado, os 'dragões' interrompem uma série de sete vitórias consecutivas na Liga, pode deixar o Benfica, que defronta também hoje o Portimonense, isolar-se no primeiro lugar da classificação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.