Preston Purifoy jogou no Sparta Bertrange.

FC Porto contrata basquetebolista norte-americano que passou pelo Luxemburgo

Preston Purifoy jogou no Sparta Bertrange.

A equipa de basquetebol do FC Porto conta com um novo reforço, um jogador norte-americano que passou pelo Luxemburgo.

Preston Purifoy, extremo de 27 anos e 1,96 metros assinou contrato válido por uma temporada, anunciaram ontem os 'dragões'.

Nascido no Estado do Arkansas, Preston Purifoy jogou a época 2015 no Sparta de Bertrange, tendo passado ainda por clubes da Eslováquia, Suécia e República Checa.

"Ao longo da carreira, o basquetebolista tem-se evidenciado sobretudo pela capacidade física e pela consistência ao nível do lançamento exterior", destacou o FC Porto no seu 'site'.