O avançado cabo-verdiano fez o primeiro 'hat-trick' do campeonato, antes de o colombiano Luis Díaz completar a goleada.

FC Porto consegue primeira vitória na Liga com três golos de Zé Luís

O FC Porto alcançou hoje o seu primeiro triunfo na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Vitória de Setúbal, por 4-0, com três golos de Zé Luís, em jogo da segunda jornada.

No Estádio do Dragão, o avançado cabo-verdiano fez o primeiro 'hat-trick' do campeonato, aos 11, 20 e 63 minutos, antes de o colombiano Luis Díaz completar a goleada do vice-campeão nacional, aos 64, após o desaire na estreia, na visita o Gil Vicente (2-1), e a derrota com os russos do Krasnodar (3-2) que deixou o FC Porto fora da Liga dos Campeões.

Com os seus primeiros três pontos, o FC Porto ocupa provisoriamente o terceiro lugar, a três pontos de Benfica, campeão em título, e Famalicão, que somam duas vitórias, enquanto Setúbal está no 13.º posto, com um ponto, após o 0-0 frente ao Tondela no arranque do campeonato.

Lusa