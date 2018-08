Falcão marcou primeiro para os avenses, mas Brahimi, Maxi Pereira e Corona conseguiram a reviravolta. Sérgio Conceição foi expulso do banco devido a protestos.

FC Porto conquista Supertaça

Falcão marcou primeiro para os avenses, mas Brahimi, Maxi Pereira e Corona conseguiram a reviravolta. Sérgio Conceição foi expulso do banco devido a protestos.

O FC Porto ganhou, pela 21ª vez, a Supertaça Cândido de Oliveira depois de vencer por 3-1 o Desportivo das Aves, na final realizada no Estádio Municipal de Aveiro.

Mesmo sem Marega - que Sérgio Conceição deixou de fora por não considerar que estivesse em "condições emocionais" de jogar em função da sua vontade de deixar o clube e rumar aos ingleses do West Ham - e com a surpresa do regressado André Pereira (formado pelos portistas fora emprestado ao V. Setúbal) a titular no ataque ao lado de Aboubakar, os campeões nacionais começaram bem e, logo aos cinco minutos, Aboubakar espreitou o golo, valendo uma excelente intervenção do guarda-redes Beunardeau.

O FC Porto dominava, mas os avenses não se encolhiam e ripostaram da melhor maneira, à passagem do 14º minuto, após pontapé de canto em que Diogo Leite efetuou corte, a bola foi desviada de Vítor Gomes, de modo involuntário, pelo árbitro Luís Godinho, surgindo Falcão a rematar forte e rasteiro, de fora da área, para o 1-0.

Foi a vez de a equipa de Sérgio Conceição reagir, intensificando a pressão sobre o adversário, criando perigo num livre de Sério Oliveira que levou a bola a sobrevoar a barra da baliza avense e recolhendo frutos aos 25 minutos quando Brahimi fugiu à vigilância de Rodrigo, tabelou com Aboubakar e, no interior da área, rematou por entre as pernas do guarda-redes, obtendo o empate.

A igualdade tornou os portistas, fortemente apoiados a partir das bancadas, ainda mais ameaçadores e os opositores foram forçados a recorrer a faltas frequentes para travar investidas contrárias - Brahimi teve mesmo de sair por momentos para ser assistido num problema no pé esquerdo. Aos 32 minutos, num lance em que Rodrigo centrou de posição irregular não assinalada, Derley cabeceou dentro da pequena área e Casillas teve de aplicar-se para defender.

Sem condições para prosseguir em campo, Brahimi acabou mesmo por ser substituído por Corona a sete minutos do intervalo. Pouco depois, noutro momento em que ficou por assinalar fora de jogo, um remate cruzado de Nildo saiu rente ao poste esquerdo da baliza portista. O Aves equilibrava o encontro e, numa combinação entre Derley e Vítor Gomes, só o corte rápido de Diogo Leite impediu males maiores para os portistas. Perto do intervalo, Corona centrou da direita no interior da área, Diogo Leite cabeceou, Felipe tentou o desvio, mas a bola acabou por ir parar às mãos de Beunardeau.

Na segunda parte, a equipa portista voltou a exercer supremacia e, aos 55 minutos, sobre o bico da pequena área do lado direito, Otávio rematou forte, mas Beunardeau encaixou com segurança. Depois, Herrera foi atingido por Jorge Fellipe, ficou a sangrar do sobrolho direito, o árbitro não assinalou falta, castigou Sérgio Oliveira com um cartão amarelo por derrubar Braga e, nos veementes protestos que se seguiram, Sérgio Conceição recebeu ordem de expulsão do banco (59 m).

O Aves tentou manter o FC Porto afastado da sua área, mas, aos 67 minutos, Otávio entendeu-se com Maxi Pereira na área e o lateral-direito, muito próximo da linha de fundo, atirou cruzado, fazendo a bola passar por entre as pernas do guarda-redes e colocando a equipa na frente do marcador. José Mota reagiu e trocou Braga por Douglas, colocando-o ao lado de Derley na dianteira, enquanto os portistas fizeram sair André Pereira para a entrada de Óliver Torres, passando a jogar em 4x3x3. Aboubakar deixaria o campo por troca com Soares aos 75 minutos e, do lado contrário, Nildo também saiu pouco depois para que jogasse Fariña.

Na parte final do encontro, os portistas foram gerindo o ritmo e o resultado sem que os avenses fossem capazes de incomodar Casillas. E, a seis minutos do final, Corona estabeleceu o resultado final com um pontapé colocado desferido de fora da área. Soares ainda se lesionou e deixou os portistas reduzidos a dez elementos nos derradeiros instantes, mas o resultado não sofreu alterações.













