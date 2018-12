Campeões nacionais derrotaram o Rio Ave e igualaram o registo recorde da época de 1984/85, então com Artur Jorge como treinador.

FC Porto chega às 15 vitórias consecutivas

O FC Porto derrotou o Rio Ave por 2-1, em jogo relativo à jornada 14 da Liga portuguesa, e igualou o registo de 15 vitórias consecutivas, recorde que pertencia à equipa portista de 1984/85 sob o comando técnico de Artur Jorge.



Mas o desafio com o adversário vila-condense, que levou 48.208 espectadores ao Estádio do Dragão (melhor assistência da época), começou mal para a equipa de Sérgio Conceição que se viu em desvantagem aos 12 minutos, altura em que Carlos Vinícius marcou para os visitantes - nos últimos cinco jogos, repetia-se pela quarta vez um começo com sinal negativo no resultado.

Mas a equipa portista não se desuniu e, decorridos quatro minutos, o argelino Brahimi obteve o golo do empate. O Rio Ave procurou reagir, mas perdeu Gelson Dala devido a problema muscular (entrou Jambor aos 25 minutos) e, logo no minutos seguinte, Marega colocou os campeões nacionais na frente do marcador após bom trabalho individual.

Os visitantes continuaram a causar dificuldades ao FC Porto que, perto do intervalo, espreitou o 3-1 numa oportunidade perdida por Jesus Corona.



Na segunda parte, o jogo manteve-se equilibrado e com dúvidas sobre o resultado até final, pois as duas equipas foram criando momentos de perigo e alimentando a incerteza. A seis minutos do fim, Carlos Vinícius assustou os adeptos portistas e, quando já se jogavam os cinco minutos de compensação atribuídos pelo árbitro, Fábio Coentrão viu o segundo cartão amarelo, seguido do consequente vermelho, deixando o Rio Ave reduzido a dez elementos.



Outros resultados: Nacional-Chaves, 2-0; Feirense-Portimonense, 0-1; Tondela-Marítimo, 2-1; V. Setúbal-Santa Clara, 0-2; Belenenses-Aves, 5-2 e Moreirense-Boavista, 2-1. O Benfica-Sp. Braga começa às 18:30 e o V. Guimarães-Sporting joga-se às 21:00.



