FC Porto. Casillas sofreu enfarte do miocárdio

O guarda-redes do FC Porto sentiu-se mal durante um treino e foi hospitalizado de urgência.

(Notícia atualizada às 17:34.)

O guarda-redes espanhol do FC Porto, Iker Casillas, sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio durante o treino, tendo sido hospitalizado de urgência. A informação foi confirmada pelos dragões: "Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival", lê-se num comunicado emitido pelo clube da Invicta.



O guarda-redes do FC Porto sentiu-se mal durante a sessão de trabalhos que "foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes", acrescenta o documento. O jogador foi transportado de urgência para o Hospital da CUF Porto e terá sido submetido a um cateterismo. De acordo com informações apuradas pela SIC Notícias, Iker está atualmente nos cuidados intensivos. O FC Porto acrescenta, no entanto que o jogador está "estável".

"Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", avança o clube no site oficial.

Vários jogadores e clubes nacionais - incluindo Benfica e Sporting - e internacionais estão também a escrever mensagens de carinho e de desejos de rápidas melhoras. Incluindo colegas que jogaram com o guarda-redes, como Cristiano Ronaldo ou Mesut Özil.



Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou com o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid. O futebolista deverá ficar, assim, fora dos relvados nos próximos meses.

Numa carreira que já dura duas décadas, o guardião conquistou um Campeonato do Mundo e dois Europeus com a seleção espanhola e, ao serviço do Real Madrid, foi cinco vezes campeão de Espanha e levantou três vezes o troféu da Liga dos Campeões.

No seu currículo, Casillas tem ainda um Campeonato do Mundo de clubes e duas Supertaças europeias, além de duas Taças do Rei de Espanha. Com 167 internacionalizações por Espanha, o guarda-redes entra na lista dos jogadores de sempre que mais vezes representaram a sua seleção.

