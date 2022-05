Golo do improvável Zaidu aos 90'+4 garante vitória vs Benfica por 1:0 e festa rija na Luz.

Desporto 6 min.

Liga portuguesa

FC Porto campeão pela 30.ª vez

Rui Miguel Tovar Golo do improvável Zaidu aos 90'+4 garante vitória vs Benfica por 1:0 e festa rija na Luz.

Agosto 2021, dia 8. O FC Porto estreia-se na 1.ª divisão, em casa, vs B SAD. O onze de Sérgio Conceição inclui muitas surpresas em relação à época anterior, a começar pela baliza: Diogo Costa; João Mário, Pepe (cap), Mbemba e Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez.

Maio 2022, dia 7. O FC Porto sagra-se campeão na Luz, vs Benfica. O onze de Sérgio Conceição, o do título, reúne malta já conhecida de gingeira: Diogo Costa; João Mário, Pepe (cap), Mbemba e Zaidu; Otávio, Grujic, Vitinha, Pepê; Taremi e Evanilson.

Em nove meses, o FC Porto maquilha o onze aquí e ali, por força da reabertura do mercado de transferências em Janeiro, com as saídas de Sérgio Oliveira e Luis Díaz, e também pela subida de forma de alguns craques mais tímidos durante a pré-época, como Fábio Vieira e Vitinha, sem esquecer a evolução técnico-táctica dos brasileiros Pepê e Evanilson. O arranque é vertiginoso com 15 vitórias (as 12 últimas consecutivas) e dois empates em 17 jogos na primeira volta.

Benfica vs FC Porto. A incrível coincidência do 7 de Maio Campeão português em 1995 no Estádio José Alvalade, o FC Porto está a um empate de repetir o feito exactos 27 anos depois, agora na Luz.

O estatuto de invicto garante a liderança isolada, três pontos à maior sobre o campeão em título Sporting. Curiosamente, essa diferença só se verifica na última jornada, quando o Sporting perde 3:2 vs Santa Clara nos Açores (a ganhar 1:0 e 2:1) e o FC Porto recupera de 0:2 para 3:2 na Amoreira, vs Estoril. Um golo do suplente Francisco Conceição, filho do treinador, desequilibra o jogo e até o campeonato. Duas semanas mais tarde, o Sporting vacila de novo, agora em pleno José Alvalade, vs Braga (2:1 nos descontos), e o FC Porto amplia a vantagem para seis pontos no dia seguinte (3:1 vs Famalicão no Dragão).

A partir daqui, a gestão pontual é quase um mero pró-forma para o FC Porto. A aplicação do quase tem razão de ser por força de uma entrada de leão do Sporting no Dragão, com 0:2 à meia-hora, cortesia Paulinho e Nuno Santos. Mais uma vez (e reforçar aqui as derrotas de virada vs Santa Clara mais Braga), o Sporting não mantém a vantagem e cede dois pontos, por obra de Fábio Vieira (antes do intervalo) e Taremi (já na segunda parte, numa altura em que o FC Porto joga com mais um elemento desde o minuto 49, por expulsão de Coates).

A quatro jornadas do fim, em pleno domingo de Páscoa, o Benfica ganha 2:0 no José Alvalade e entrega de bandeja o título de campeão ao FC Porto, autor da maior goleada da 1.ª divisão 2021-22 na véspera do dérbi (Portimonense 7:0). Resta saber se habemus campeão invicto ou não? Se sim, é a primeira vez num campeonato com 18 equipas. O Braga, já vencedor vs Sporting (2:1) e Benfica (3:2) na segunda volta, nega esse momento histórico a Sérgio Conceição. Um golo de Ricardo Horta volta a animar o Sporting, entretanto mais preocupado em segurar o segundo lugar, o último de acesso directo à Liga dos Campeões.

Na Luz, tal como em 2011, o FC Porto faz a festa do título. A uma jornada do fim, Sérgio Conceição repete os títulos de 2018 e 2020 – é tri, como Artur Jorge, Jesualdo Ferreira e Jorge Jesus, só para citar os portugueses. Taremi é o goleador de serviço, com 20 (e também o rei das assistências, 13) numa equipa jovem e bem oleada. Diogo Costa segura o seu lugar na baliza com propriedade para galo de Marchesín (o mesmo acontece na selecção portuguesa no play-off para o Mundial-2022 com Rui Patrício). A lateral-direita funciona sem Corona (de saída para o Sevilha de Lopetegui), seja João Mário, seja Bruno Costa, seja (agora) Pepê.

No meio-campo, Vitinha e Fábio Vieira (dois campeões europeus da Youth League 2019 pelo FC Porto, tal como Diogo Costa) fazem esquecer num ápice as debandadas de Sérgio Oliveira (Roma de Mourinho) e Luis Díaz (Liverpool, finalista da Liga dos Campeões). E se fazer esquecer Sérgio Oliveira ainda vá que não vá, o caso é completamente diferente com Luis Díaz, o melhor jogador do campeonato da primeira volta, por larga vantagem sobre qualquer outro, e, além disso, o melhor marcador com 15 golos.

Benfica vs FC Porto. Não há bela sem senão A questão lançada ontem com resposta para esta sexta-feira é quem treina esta equipa? Sim, quem? Uma só obrigação, o de vira-casacas, tal e qual os jogadores. E há opções a perder de vista.

A saída do colombiano implica acertos de Conceição e é Pepê o primeiro candidato a aparecer no seu lugar. Depois é Fábio Vieira, com a reentrada de Grujic para fazer de Uribe na companhia a Otávio, também ele firme e hirto no onze de Fernando Santos na selecção portuguesa. Lá na frente, Taremi é o abono de familia e, às vezes, Evanilson (hat-trick no Jamor, vs B SAD, golo da vitória em Moreira de Cónegos, golo do empate em casa vs Gil. Assim de repente, o brasileiro saca seis pontos.

Fim de papo, o FC Porto é o quinto campeão nacional a um 7 de Maio. A odisseia começa em 1967, com o Benfica (9:0 vs Beira-Mar em Aveiro, hat-tricks de Eusébio e Nélson), continua em 1972, novamente Benfica, agora na Luz (3:1 vs Académica, e 1989, outra vez Benfica, repetente na Luz (3:0 vs Estrela). Em 1995, o último título de campeão a 7 Maio. É o FC Porto de Bobby Robson em Lisboa, no José Alvalade, com um golo solitário de Domingos vs Sporting. Agora, na Luz, repete-se o resultado com requintes de malvadez, golo de Zaidu aos 90'+4.

O trilho do sucesso

B SAD, 2:0 (Toni Martínez, Luis Díaz)

Famalicão, 2:1 (Toni Martínez-2)

Marítimo, 1:1 (Luis Díaz)

Arouca, 3:0 (Uribe, Taremi, Marcano)

Sporting, 1:1 (Luis Díaz)

Moreirense, 5:0 (Taremi-2, Luis Díaz-2, Pepê)

Gil Vicente, 2:1 (Taremi, Sérgio Oliveira)

Paços, 2:1 (Luis Díaz, Wendell)

Tondela, 3:1 (Taremi-3)

Boavista, 4:1 (Evanilson-2, Luis Díaz, Loader)

Santa Clara, 3:0 (Luis Díaz-2, Sérgio Oliveira)

Vitória SC, 2:1 (Luis Díaz, Evanilson)

Portimonense, 3:0 (Vitinha, Otávio, Pedro Sá pb)

Braga, 1:0 (Luis Díaz)

Vizela, 4:0 (Luis Díaz, Otávio, Zaidu, Samu Silva pb)

Benfica, 3:1 (Fábio Vieira, Pepê, Taremi)

Estoril, 3:2 (Taremi, Luis Díaz, Francisco Conceição)

B SAD, 4:1 (Evanilson-3, Taremi)

Famalicão, 3:1 (Otávio, Luis Díaz, Taremi)

Marítimo, 2:1 (Evanilson, Pepê)

Arouca, 2:0 (Vitinha, Mbemba)

Sporting, 2:2 (Fábio Vieira, Taremi)

Moreirense, 1:0 (Evanilson)

Gil Vicente, 1:1 (Evanilson)

Paços, 4:2 (Evanilson-2, Pepê, Taremi)

Tondela, 4:0 (Taremi, Galeno, Fábio Vieira, Francisco Conceição)

Boavista, 1:0 (Fábio Vieira)

Santa Clara, 3:0 (Fábio Vieira-2, Zaidu)

Vitória SC, 1:0 (Taremi)

Portimonense, 7:0 (Taremi-3, Evanilson-2, Grujic, Pepe)

Braga, 0:1

Vizela, 4:2 (Taremi-2, Evanilson, Mbemba)

Benfica, 1:0 (Zaidu)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.