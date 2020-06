O FC Porto foi hoje derrotado em casa do Famalicão, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode ser ultrapassado na liderança pelo Benfica.

FC Porto cai em Famalicão, Portimonense vence Gil Vicente

Lusa O FC Porto foi hoje derrotado em casa do Famalicão, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e pode ser ultrapassado na liderança pelo Benfica.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à covid-19, os famalicenses marcaram por Fábio Martins (48) e Pedro Gonçalves (78), com os 'dragões' ainda a empatarem por Corona (74).



Com esta derrota, o FC Porto, que vinha de sete jogos sem perder, mantém-se na liderança, com 60 pontos, mais um do que o Benfica, que na quinta-feira recebe o Tondela. O Famalicão sobre provisoriamente ao quinto lugar, com 40.

Já o Portimonense venceu em casa o Gil Vicente, por 1-0, no primeiro jogo da I Liga portuguesa de futebol, após uma interrupção de 87 dias, devido à covid-19.

Na abertura da 25.ª jornada, o brasileiro Lucas Fernandes marcou aos 49 minutos o único golo do encontro, permitindo ao conjunto algarvio interromper uma série de 12 encontros sem vencer e somar o terceiro triunfo na prova.

Com esta vitória, o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 19 pontos, colocou-se, provisoriamente, a três pontos da zona de manutenção, enquanto o Gil Vicente segue no nono lugar, com 30.

